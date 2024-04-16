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Van'ın 1700 yıllık mirası

2024-04-16 09:25:25
Van'ın 1700 yıllık mirası

Van’ın Başkale ilçesinde bulunan bin 700 yıllık Aziz Bartholomeus Kilisesi ziyaretçilerini bekliyor.

#1
Foto - Van'ın 1700 yıllık mirası

Van’ın Başkale ilçesine 23 kilometre uzaklıktaki Albayrak Mahallesi'nde Büyük Zap Vadisi’ne hakim bir tepeye inşa edilen ve Hazreti İsa’nın havarilerinden Bartalmay’ın mezarının bulunduğuna inanılan bin 700 yıllık Aziz Bartholomeus Kilisesi, Hıristiyanlar için önemli bir ibadet yeri olma özelliğini taşıyor.

#2
Foto - Van'ın 1700 yıllık mirası

Bölgede yaşayan vatandaşlar, son zamanlarda define avcıları tarafından tahrip edilen tarihi kilisenin restore edilerek, turizme kazandırılmasını istiyor.

#3
Foto - Van'ın 1700 yıllık mirası

Konuya ilişkin konuşan Bitlis Eren Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen, bayram tatili süresince bölgenin tarihi ve doğal güzellerine ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirtti.

#4
Foto - Van'ın 1700 yıllık mirası

Başkale ziyaretlerinde tarihi kiliseyi incelediklerini ve birçok alanın tahrip edildiğini ifade eden Dr. Önen, ziyaretçileri tarihi yapıyı görmeye davet ettiklerini kaydetti.

#5
Foto - Van'ın 1700 yıllık mirası

Bölgede yaşayan Yıldırım Şimşek isimli vatandaş ise tarihi yapının tahrip edildiğini söyledi. Şimşek, yapının restore edilerek turizme kazandırılmasını talep etti.

#6
Foto - Van'ın 1700 yıllık mirası

#7
Foto - Van'ın 1700 yıllık mirası

#8
Foto - Van'ın 1700 yıllık mirası

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