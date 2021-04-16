2021-04-16 14:15:02 Van'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var
Van'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Van'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Van-Özalp kara yolunun 10. kilometresindeki Erçek beldesine bağlı Çiçekli köyü yakınında sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 05 NA 393 otomobille karşı yönden gelen B.B'nin kullandığı 48 M 2615 plakalı kamyonet çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi, kamyonet sürücüsü B.B. ile bir kişi yaralandı.
Yaralılar, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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