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Hayat-Aktüel
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Van'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

2021-04-16 14:15:02
Van'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Van'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

#1
Foto - Van-Özalp kara yolunun 10. kilometresindeki Erçek beldesine bağlı Çiçekli köyü yakınında sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 05 NA 393 otomobille karşı yönden gelen B.B'nin kullandığı 48 M 2615 plakalı kamyonet çarpıştı.

Van-Özalp kara yolunun 10. kilometresindeki Erçek beldesine bağlı Çiçekli köyü yakınında sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 05 NA 393 otomobille karşı yönden gelen B.B'nin kullandığı 48 M 2615 plakalı kamyonet çarpıştı.

#2
Foto - Kazada, otomobil sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi, kamyonet sürücüsü B.B. ile bir kişi yaralandı.

Kazada, otomobil sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi, kamyonet sürücüsü B.B. ile bir kişi yaralandı.

#3
Foto - Yaralılar, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılar, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

#4
Foto -

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