Van’da arpa hasadı başladı

Eskiden öküzlerle harman yaptıklarını aktaran Cahfer Bayezıt ise “Gece de harmanları rüzgara veriyorduk ve ondan sonra buğdayı çıkarıyorduk. Çok zahmet çekiyorduk. Bir aya kadar buğday biçiyorduk. Şimdi ise her şey çok kolay. Gezer patoslarla vuruyoruz” ifadelerini kullandı. Dereağzı Mahallesinde genelde ağustos ayı ile birlikte harmanların patosa vurulduğunu ifade eden Mahalle Muhtarı Reşit Öner de, “Dedelerimiz zamanında ilk olarak döküm patoslar vardı. Sonra savurmalı patosla şimdi ise gezer patosla çalışıyoruz. Hem daha kolay hem daha verimli iş yapabiliyoruz. İşçilik yok, zahmeti yok. Bir hafta ya da 10 günde bitirdiğimiz işi şimdi 3-4 saatte bitiriyoruz” diye konuştu.