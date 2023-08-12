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Türkiye
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Van’da arpa hasadı başladı

2023-08-12 10:17:05
Van’da arpa hasadı başladı

Van’ın Gevaş ilçesinde ağustos ayı ile birlikte arpa hasadına başlandı.

#1
Foto - Van’da arpa hasadı başladı

Doğu Anadolu Bölgesinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar, gece gündüz çalışarak hayvanların kışlık yiyeceklerini çıkarmak için bölge tabiri ile "patos" vuruyor.

#2
Foto - Van’da arpa hasadı başladı

Van’da geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan vatandaşlar, tarlalarında arpa ve buğday hasadı yaparak kışa hazırlanıyor.

#3
Foto - Van’da arpa hasadı başladı

Büyük emeklerle ektikleri arpa ve buğdayların biçilecek duruma gelmesiyle tarlalarda hasat yapmaya başlayan çiftçiler, sabahın erken saatlerinde işe koyuluyorlar. Kimi zaman günün en sıcak saatlerinde bile hummalı bir şekilde çalışan vatandaşlar, hem kendilerinin hem de hayvanlarının yiyecek ihtiyaçlarını hazırlıyorlar. Gevaş ilçesine bağlı Dereağzı Mahallesinde yaşayan Sabri Beyazıt isimli vatandaş, 60 dönümlük tarlaya arpa ektiklerini belirterek, “Ekmeğimizi çıkarmaya çalışıyoruz. Bu sene kuraklık olduğu için genelde buğday ve arpa ektik. Zor oluyor ama mecburuz” dedi.

#4
Foto - Van’da arpa hasadı başladı

Eskiden öküzlerle harman yaptıklarını aktaran Cahfer Bayezıt ise “Gece de harmanları rüzgara veriyorduk ve ondan sonra buğdayı çıkarıyorduk. Çok zahmet çekiyorduk. Bir aya kadar buğday biçiyorduk. Şimdi ise her şey çok kolay. Gezer patoslarla vuruyoruz” ifadelerini kullandı. Dereağzı Mahallesinde genelde ağustos ayı ile birlikte harmanların patosa vurulduğunu ifade eden Mahalle Muhtarı Reşit Öner de, “Dedelerimiz zamanında ilk olarak döküm patoslar vardı. Sonra savurmalı patosla şimdi ise gezer patosla çalışıyoruz. Hem daha kolay hem daha verimli iş yapabiliyoruz. İşçilik yok, zahmeti yok. Bir hafta ya da 10 günde bitirdiğimiz işi şimdi 3-4 saatte bitiriyoruz” diye konuştu.

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