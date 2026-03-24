Whatsapp'tan kullanıcılara müjde! Yeni dönem başlıyor! Mehmet Görmez İran'la ilgili sessizliğini bozdu! Dikkat çeken 'rüveybida' uyarısı Kütahya'nın altında enerji hazinesi: Beyaz petrol patlamak üzere Galatasaray’ı sevindiren gelişme! Noa Lang'dan sakatlık açıklaması TÜSEB ile ODTÜ arasında önemli anlaşma! Bakan Memişoğlu imza töreninde konuştu UEFA'dan Premier Lig takımlarına ret! O istek kabul görmedi Yurt genelinde yağışlı seyir sürecek! Sıcaklıklar kademeli olarak artıyor Vanaları kapattılar! Türkiye'ye doğalgaz akışı kesildi İşte ABD'yi destekleyen ülkeler! İlk sırada 'En büyük siyonist benim' diyen var! '100 km uçan bomba bizi vurabilir' diyorlardı! Türkiye ölümcül silahı KGK-84’ü sahaya sürdüğünü duyurdu
Vanaları kapattılar! Türkiye'ye doğalgaz akışı kesildi
Vanaları kapattılar! Türkiye'ye doğalgaz akışı kesildi

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş devam ederken Türkiye'nin yıllık yaklaşık yüzde 14'lük ihtiyacını karşılayan hattan doğalgaz akışı kesildi.

İran’ın, 18 Mart’ta South Pars Gas Field sahasına yönelik İsrail saldırısının ardından Türkiye’ye doğalgaz sevkiyatını durdurduğu bildirildi. Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, söz konusu kesinti enerji piyasalarında dikkatle izleniyor.

Ayrıca bu saldırı sonrası Türkiye'ye gelen akışın ilk adımında yüzde 75'i halihazırda kesilmişti. Türkiye, geçtiğimiz yıl doğalgaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 14’ünü İran’dan karşıladı. Bu oran, Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği verilerine dayanıyor.

Kaynaklar, Ankara’nın doğalgaz tedarikinde Rusya ve Azerbaycan gibi ana tedarikçilerden ithalata devam ettiğini ve mevcut stokların da kullanım için hazır olduğunu belirtti. Bilgilerin gizliliği nedeniyle isimlerinin açıklanmasını istemeyen yetkililer, İran’dan gelen kesintinin süresine ilişkin net bir takvim bulunmadığını ifade etti.

Geride kalan günlerde TEPAV analisti Muhdan Sağlam, Ankara'nın elinde güçlü kozlar olduğunu belirtiyor. Tuz Gölü ve Silivri'deki depolama tesislerinin 6,3 milyar metreküplük kapasitesinin tamamen dolu olduğunu vurgulayan Sağlam, "Bu rezervlerin yarısı bile kullanılsa İran'dan gelen eksikliği telafi etmeye yeterli olur"sözlerini kullandı.

Ayrıca Karadeniz'deki yerli gaz üretiminin günlük 10 milyon metreküpe ulaşması, Ankara'nın elini güçlendiren bir diğer unsur olarak dikkat çekiyor.

Uzmanlar, Rusya ve Azerbaycan'dan gelen boru hatlarında ciddi bir atıl kapasite bulunduğuna işaret ediyor. Mavi Akım ve TürkAkım hatlarının toplam 30 milyar metreküplük kapasitesinin geçen yıl sadece 21 milyar metreküpünün kullanıldığı, dolayısıyla Rusya'dan ek ithalatın mümkün olduğu belirtiliyor.

Ayrıca Türkiye'nin Balkanlar'a ihraç ettiği 3,5 milyar metreküplük gazın miktarını azaltarak iç piyasaya yönlendirmesi de bir seçenek olarak masada duruyor. Analistler, kışın en zorlu günlerinin geride kalmasıyla birlikte Türkiye'nin İran kaynaklı bu arz şokunu "yumuşak inişle" atlatacağı konusunda hemfikir. GAZETE OKSİJEN

