Ağrı'daki şehidimizden sonra bir kötü haber daha! Bu kez Hatay...
Bugün Ağrı'da bir askerimizin şehit olmasının acısını yaşarken, bu kez Hatay'dan yürek burkan bir haber geldi.
Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Personel Şube Müdürlüğü emrinde görevli Jandarma Per. Asb. Çvş. Ahmet Tekbaş, 24 Mart 2026 tarihinde haber alınamaması üzerine inceleme yapıldı.
Yapılan inceleme Tekbaş, Kırıkhan ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği tespit edildi.
Hayatını kaybeden askerin ailesine haber verilmesinin ardından eve Türk bayrakları asıldı.
Hayatını kaybeden Tekbaş'ın haberini alan yakınları baba ocağına akın etti.
Tekbaş'ın cenazesinin dair detaylara ilişkin bilgilerin ilerleyen saatlerde netlik kazanacağı öğrenildi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23