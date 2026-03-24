Cebini doldurmak isteyene SGK piyangosu! İsa Karakaş

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren "nasıl daha fazla maaş alırım?" sorusu, SGK eski Başmüfettişi İsa Karakaş’ın açıklamalarıyla yanıt buldu. Sosyal güvenlik sistemindeki boşlukları ve haklarını bilmeyenler için adeta bir rehber hazırlayan Karakaş, yasal yollardan çift hatta üç maaş almanın kapısını araladı. Özellikle eşini veya ana-babasını kaybedenlerin, doğru sandığı yanlışlar yüzünden her ay binlerce lirayı masada bıraktığı ortaya çıktı.

Türkiye'de sosyal güvenlik mevzuatı, belirli şartlar bir araya geldiğinde sigortalılara 'çoklu maaş' imkanı tanıyor. Ancak pek çok vatandaş, SSK ve Bağ-Kur arasındaki statü farklarını bilmediği için bu haklarından mahrum kalabiliyor. Sosyal güvenliğin duayen isimlerinden SGK eski Başmüfettişi İsa Karakaş, 4/1-a ve 4/1-b statüsündeki karmaşık tabloları sadeleştirerek çift maaş formülünü deşifre etti. Mevzuattaki güncel düzenlemeler ışığında, kimlerin cüzdanına çift maaş girebileceğine dair tüm teknik detaylar...

Karakaş’a göre dul kalan kişiler, hem kendi sigortalılıkları üzerinden hem de vefat eden resmi nikahlı eşlerinden dolayı ölüm aylığı alabiliyor. Ancak hem eşten hem de anne ya da babadan aylık bağlanması söz konusu olduğunda, SGK hak sahiplerine seçim hakkı tanıyor ve daha yüksek olan aylığın tercih edilmesine imkan veriyor.

ÇOKLU PARA ALABİLİRSİNİZ: BU ŞARTLARDA SİZE ÇİFT MAAŞ VERİLİYOR Birden fazla evlilik yapmış ve eşlerini kaybetmiş kişiler için de benzer bir uygulama söz konusu. Bu durumda olanlar, hak kazandıkları aylıklar arasından en yüksek olanı seçebiliyor. Öte yandan, sürekli iş göremezlik geliri ile birlikte eşten dolayı bağlanan gelir söz konusuysa, her iki ödemenin birlikte alınabilmesi mümkün oluyor.

Malullük ve yaşlılık aylığına aynı anda hak kazanan kişilerde ise çift ödeme yapılmıyor; yalnızca yüksek olan aylık bağlanıyor. Eğer iki aylık tutarı eşitse, bu durumda yaşlılık (emeklilik) aylığı esas alınıyor.

Vazife malullüğü kapsamında olup yeniden çalışmaya başlayanlar için ise istisnai bir durum bulunuyor. Bu kişiler, hem vazife malullüğü aylığını hem de yaşlılık aylığını aynı anda alabiliyor.

Anne ve babasını kaybetmiş çocuklar açısından da farklı bir hesaplama uygulanıyor. Bu durumda SGK, yüksek olan aylığın tamamını, düşük olanın ise yarısını ödüyor. Karakaş ayrıca, evlat kaybı yaşayan anne ve babalar için de sistemin nasıl işlediğini açıkladı.

Buna göre, birden fazla çocuk üzerinden aylık alma hakkı doğması halinde, en yüksek ödemeyi sağlayan iki dosya dikkate alınıyor; yüksek olan aylığın tamamı, düşük olanın ise yarısı bağlanıyor. İş kazası veya meslek hastalığı gibi durumlarda da aynı yöntem uygulanarak gelir bağlanıyor.

Sen misin Netanyahu’yu tutuklatan? Hayatını zehir ettiler
Gündem

Sen misin Netanyahu’yu tutuklatan? Hayatını zehir ettiler

UCM’de Netanyahu hakkında tutuklama kararı veren heyete başkanlık eden Fransız yargıç Nicolas Gouyou, ABD yaptırımları nedeniyle kredi kartl..
Suriye'de neler oluyor? Füze saldırısı düzenlendi
Dünya

Suriye'de neler oluyor? Füze saldırısı düzenlendi

Suriye, Haseke’deki askeri üsse füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Saldırının Irak topraklarının 20 kilometre iç kesimlerinde bulunan Ta..
Bu kez İran değil! İsrail'i İHA'larla vurdular
Dünya

Bu kez İran değil! İsrail'i İHA'larla vurdular

Hizbullah, kandan beslenen terör devleti İsrail'in ordusuna ve askeri noktalarına saldırı düzenlendi.
Bakan Mustafa Çiftçi duyurdu! İşte Türkiye'nin yüreğini yakan ölümlerin nedeni
Gündem

Bakan Mustafa Çiftçi duyurdu! İşte Türkiye'nin yüreğini yakan ölümlerin nedeni

Ramazan Bayramı tatilinde trafik kazalarında 31 kişi vefat etti. Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi "Yapılan incel..
Peşmergeye büyük saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünya

Peşmergeye büyük saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Savaş durumundaki İran’ın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne bağlı Peşmerge güçlerinin karargahına düzenlediği balistik füzeli saldırıda 6 kişi ..
Ne CIA ne de MI6… Uğur Mumcu’uu Öldüren Ajanları Açıkladılar!
Gündem

Ne CIA ne de MI6… Uğur Mumcu’uu Öldüren Ajanları Açıkladılar!

Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş, gazeteci Uğur Mumcu’nun suikastının beş MOSSAD ajanı tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti. Konuya i..
