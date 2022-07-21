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Hayat-Aktüel
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Van Gölü'ne giren 6 çocuktan 2'si boğuldu

2022-07-21 19:40:47
Van Gölü'ne giren 6 çocuktan 2'si boğuldu

Van Gölü'ne giren 6 çocuktan 2'si boğuldu, 1'ini arama çalışmaları sürüyor.

#1
Foto - İpekyolu ilçesine bağlı Eminpaşa Mahallesi'nde gölde yüzmeye çalışan 6 çocuktan 3'ü kendi imkanlarıyla sudan çıktı, 3'ü de kayboldu.

İpekyolu ilçesine bağlı Eminpaşa Mahallesi'nde gölde yüzmeye çalışan 6 çocuktan 3'ü kendi imkanlarıyla sudan çıktı, 3'ü de kayboldu.

#2
Foto - Haber verilmesi üzerine bölgeye, Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye, AFAD, 112 Acil Servis, Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye, Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye, AFAD, 112 Acil Servis, Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Yürütülen çalışmalar sonucu çocuklardan 2'sinin cansız bedeni sudan çıkarıldı.

Yürütülen çalışmalar sonucu çocuklardan 2'sinin cansız bedeni sudan çıkarıldı.

#4
Foto - Diğer kaybolan çocuğu bulmak için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Diğer kaybolan çocuğu bulmak için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

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