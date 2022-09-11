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Doğa
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Van Gölü'nde hayran bırakan kareler!

2022-09-11 23:50:16
Van Gölü'nde hayran bırakan kareler!

Dolunayın Van Gölü’nde oluşturduğu yakamoz Bitlis’in Ahlat ilçesinde izleyenleri hayran bıraktı.

#1
Foto - Van Gölü'nde hayran bırakan kareler!

Bitlis’in Ahlat ilçesinde gün batımı sonrası ortaya çıkan dolunayın Van Gölü üzerinde yükselişi ve oluşturduğu yakamoz görenleri mest etti. Evlerinin balkonlarından Van Gölü’ndeki yakamozu izleyen vatandaşlar, kartpostallık görüntüyü cep telefonlarıyla kaydetti.

#2
Foto - Van Gölü'nde hayran bırakan kareler!

Bazı vatandaşlar ilçenin sahilinde bulunan iskelelere çıkarak Van Gölü’nde oluşan yakamozu izledi. Bazı vatandaş çay eşliğinde manzaranın keyfini çıkarırken bazı vatandaşlar ise aileleri ile birlikte fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. İskelelerde gezen insanların dolunayın Van Gölü'nde oluşturduğu yakamozdaki siluetleri ortaya kartpostallık manzaralar çıkardı.

#3
Foto - Van Gölü'nde hayran bırakan kareler!

Van Gölü sahilindeki iskelede eşi ile birlikte dolunayın Van Gölü üzerindeki yükselişini izleyen Neslihan Akdemir, "Bugün çok güzel bir dolunay görüntüsü vardı. Bizde bunu kaçırmak istemeyerek, dolunayı izlemeye geldik. Van Gölü'ne yansıması dolunayın bir başkaydı. Çok güzel keyif aldık seyrederken. Herkesi Ahlat'ta dolunayı izlemeye davet ediyoruz" dedi.

#4
Foto - Van Gölü'nde hayran bırakan kareler!

Kürşat Akdemir ise, "Dolunayın güzelliğini görsel olarak yaşıyoruz. Çok güzel bir ortam, çok güzel bir görüntü. Yakamoz burada çok farklı ve çok güzel. Herkesin buraya gelip bu zevki bu mutluluğu tatmasını tavsiye ediyorum. Burayı muhakkak görmeli, gezmeli ve bu anı yaşamalılar" diye konuştu.

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