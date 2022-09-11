Van Gölü'nde hayran bırakan kareler!

Kürşat Akdemir ise, "Dolunayın güzelliğini görsel olarak yaşıyoruz. Çok güzel bir ortam, çok güzel bir görüntü. Yakamoz burada çok farklı ve çok güzel. Herkesin buraya gelip bu zevki bu mutluluğu tatmasını tavsiye ediyorum. Burayı muhakkak görmeli, gezmeli ve bu anı yaşamalılar" diye konuştu.