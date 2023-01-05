Van Büyükşehir Belediyesinden kırsal kalkınma atağı

Van’da tarım ve hayvancılık alanında yapılan çalışmalarla çiftçilerin yüzünü güldüren Van Büyükşehir Belediyesi, verimliliği arttırmak için yoğun bir çalışma yılı geçirdi. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı’nın talimatları doğrultusunda tarım ve hayvancılık alanında önemli projeleri hayata geçiren Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı; sulama kanalı, hayvan içme suyu amaçlı sondaj çalışması, güneş enerji sistemli terfi merkezleri, sulama, gölet temizliği, arazi yolu, beton ve sac sıvat projeleri, koruge ve kangal boru çalışmalarıyla 2022 yılını dolu dolu geçirdi. Ayrıca ceviz fidanı, arpa ve buğday dağıtımı ile de üretime katkı sunan Van Büyükşehir Belediyesi, Çatak ilçesinde de bıttım ağaçlarının fıstığa dönüştürülmesi projesini de 2022 yılı içerisinde sürdürdü.