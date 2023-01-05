Van Büyükşehir Belediyesinden kırsal kalkınma atağı

Çiftçilere destek 2022 yılında da sürdü Yerli ve milli tohumun korunması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için başlatılan yerli tohum atağı bünyesinde yüzde 87 hibe ile 29 bin ceviz fidanı Bahçesaray ilçesinde, yüzde 50 hibe ile 10 bin adet ceviz fidanı da merkezde çiftçilere teslim edildi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile ortak yürütülen çiftçilere destek projesiyle de 2 milyon 34 bin 990 ton buğday ve 851 bin 700 ton arpa tohumu yüzde 75 hibe ile çiftçilere verildi. Arıcılığa yönelik de proje geliştiren kırsal hizmetler daire başkanlığı, 384 çiftçiye 30 bin adet arılı kovanda organik solüsyon dağıtırken, parazitlerin yayılmasının önüne geçildi. 50 çiftçiden numune alan ekipler, 400 arıcıya da maske ve arıcı eldiveni dağıttı. Yine aynı yıl içerisinde üniversite yerleşkesine 1 adet sera kurulumu yapıldı. 2022 yılı içerisinde yürütülen projelerin toplam maliyeti 113 milyon TL olurken, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik 2023 yılında da çalışmaların devam edileceği belirtildi.