Valilikten İstanbul için kar yağışı uyarısı

Kısa vadede dünyanın en gelişmiş 10 ülkesi arasına girmeyi hedeflediklerini belirten Gül, "Daha yukarılara çıkabilmemiz için 85 milyon vatandaşımıza iş düşüyor. Bunların başında da kamu görevlilerine iş düşüyor. Başta İstanbul olmak üzere ülkemizin her bir tarafında Türkiye Yüzyılı'nın başarıyla gerçekleşmesi için durmadan, yorulmadan çalışacağız. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, milletimizin hak ettiği, layık olduğu Türkiye Yüzyılı'nı birlikte gerçekleştireceğiz." diye konuştu.