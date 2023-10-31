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Valilikten İstanbul için kar yağışı uyarısı

2023-10-31 08:33:20
Valilikten İstanbul için kar yağışı uyarısı

İstanbul Valisi Davut Gül, kar yağışı konusunda dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

#1
Foto - Valilikten İstanbul için kar yağışı uyarısı

İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 2023 Yılı 3. Dönem Toplantısı, Fatih'teki Valiliğin ek hizmet binasında yapıldı. İstanbul Valisi Davut Gül başkanlığındaki toplantıya kaymakamlar, belediye başkanları, yatırımcı bölge ve il kuruluşlarıyla sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

#2
Foto - Valilikten İstanbul için kar yağışı uyarısı

Kısa vadede dünyanın en gelişmiş 10 ülkesi arasına girmeyi hedeflediklerini belirten Gül, "Daha yukarılara çıkabilmemiz için 85 milyon vatandaşımıza iş düşüyor. Bunların başında da kamu görevlilerine iş düşüyor. Başta İstanbul olmak üzere ülkemizin her bir tarafında Türkiye Yüzyılı'nın başarıyla gerçekleşmesi için durmadan, yorulmadan çalışacağız. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, milletimizin hak ettiği, layık olduğu Türkiye Yüzyılı'nı birlikte gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

#3
Foto - Valilikten İstanbul için kar yağışı uyarısı

Kısa vadede dünyanın en gelişmiş 10 ülkesi arasına girmeyi hedeflediklerini belirten Gül, "Daha yukarılara çıkabilmemiz için 85 milyon vatandaşımıza iş düşüyor.

#4
Foto - Valilikten İstanbul için kar yağışı uyarısı

Bunların başında da kamu görevlilerine iş düşüyor. Başta İstanbul olmak üzere ülkemizin her bir tarafında Türkiye Yüzyılı'nın başarıyla gerçekleşmesi için durmadan, yorulmadan çalışacağız. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, milletimizin hak ettiği, layık olduğu Türkiye Yüzyılı'nı birlikte gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

#5
Foto - Valilikten İstanbul için kar yağışı uyarısı

İstanbul'da önümüzdeki aylardaki olası kar yağışına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Gül, şunları kaydetti:

#6
Foto - Valilikten İstanbul için kar yağışı uyarısı

"Karın ne zaman yağacağı ve ne kadar yağacağı belli değil ama şunu biliyoruz. Kasım ayına girdik. Ya bir ay erken ya bir ay geç, mutlaka kar yağacak."

#7
Foto - Valilikten İstanbul için kar yağışı uyarısı

"Kar yağdığında İstanbul'un 3 aşağı 5 yukarı neyle karşılaşacağı belli. O açıdan da karla mücadele anlamında araçlarla ilgili, altyapı hizmetleriyle ilgili çalışmaları şimdiden planlamamızda fayda var."

#8
Foto - Valilikten İstanbul için kar yağışı uyarısı

"Özellikle meteorolojik verileri takip edelim. Okulların, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hastalığı olan kişilerin durumlarının planlamasını son dakika değil önceden planlayıp çalışmamız lazım."

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