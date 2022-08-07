Vakit geçirmek için gitti... Usta olarak çıktı

Bir çocuk annesi 49 yaşındaki Yıldız Söğüt, 19 yıl önce eşinden ayrıldıktan sonra oyalanmak için Fatih Mahallesi'ndeki çini atölyesine gitmeye başladı. Zamanla çini sanatına gönül veren Söğüt, geçen sürede çini ustası Yıldız Özmutaf'tan da işin inceliklerini öğrendi. Çiniyi geçim kaynağına dönüştüren Söğüt, 2 yıl önce başladığı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Çini Sanatı ve Tasarımı Programı'nı başarıyla tamamladı. Kendine özgü tasarımlarla çini sanatına katkı sağlayan Yıldız Söğüt, hemcinslerine de örnek oluyor. Söğüt, AA muhabirine, eşinden ayrıldıktan sonra vakit geçirmek için kız kardeşinin çalıştığı çini atölyesine gitmeye başladığını söyledi. Çiniye oyalanmak için başladığını anlatan Söğüt, "Daha sonra zamanla çini ustası Yıldız Özmutaf bana bu mesleği sevdirdi ve çini sanatının tüm yönleriyle öğrenmeye başladım." dedi. Çini sanatından kazandığı parayla oğlunun eğitim masraflarını karşıladığını anlatan Söğüt, şöyle devam etti: