Vakit geçirmek için gitti... Usta olarak çıktı

"İlk başladığımda o günkü ruh halimde çini çok sıkıcı gelmişti. Ama zamanla bu sanatla uğraşırken farkında olmadan sanki bir terapideymişim gibi oldu. Bir gün karanfil çiziyorsunuz, bir gün lale çiziyorsunuz, bir gün farklı desenler çiziyorsunuz ve onları rengarenk boyuyorsunuz. Adeta bir terapi gibi oluyor insana. Dertlerinizden sıkıntılarınızdan uzaklaşıyorsunuz. Çini sanatıyla ilgilenmek insana huzur veriyor. Bir tabağı bitirmek için çabalayınca, çizince mutlu oluyorsunuz. Ayrı ayrı renklerle renklendirince farklı bir mutluluk yaşıyorsunuz."