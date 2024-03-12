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Vakıflar Genel Müdürlüğü 81 ilde iftar sofrası kuracak

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Vakıflar Genel Müdürlüğü 81 ilde iftar sofrası kuracak

2024-03-12 18:15:25
Vakıflar Genel Müdürlüğü 81 ilde iftar sofrası kuracak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, bölge müdürlükleri aracılığıyla temsil ve idare ettiği mazbut vakıfların hayır şartlarını yerine getirmek amacıyla, 81 ilde 30 gün boyunca kuracağı iftar sofralarında ihtiyaç sahiplerini misafir edecek. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada “Kadim medeniyetimizin gönül zenginliğini paylaşmak, yardımlaşma ve dayanışma ile yaşatmak asıl görevimizdir.” ifadesine yer verildi.

#1
Foto - Vakıflar Genel Müdürlüğü 81 ilde iftar sofrası kuracak

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ilki 2022 yılında 25 İlde düzenlenen iftar organizasyonunun kapsamı bu yıl genişletildi. 81 ilin tamamında kurulacak sofralar ihtiyaç sahiplerine ve dileyen tüm vatandaşlara hizmet edecek. Haftalar öncesinden başlayan çalışmalarda sona gelindi. İstanbul Vakıflar II. Bölge Müdürlüğü de bu anlamda önemli çalışmalar yaparak Ramazan ayı boyunca yaklaşık 36.000 kişiye iftar sofrası kurmaya hazırlanıyor.

#2
Foto - Vakıflar Genel Müdürlüğü 81 ilde iftar sofrası kuracak

Yemekler her ilde sıcak yemek mutfaklarında hazırlanacak Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden yapılan duyuruda Ramazan Ayı boyunca On Bir Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif’in ruhuna uygun faaliyetler yapılmasına özen gösterileceğinin altı çizildi.

#3
Foto - Vakıflar Genel Müdürlüğü 81 ilde iftar sofrası kuracak

Açıklamada “Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak dayanışma ve paylaşma kültürünü yaşatmak, pekiştirmek ve daha güçlü şekilde geleceğe aktarmak için her alanda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Geçtiğimiz yıl kurduğumuz gönül sofralarını bu yıl Mübarek Ramazan-ı Şerif’in gelişiyle tüm şehirlerimize yayacağız. 81 ilimizde, bölge müdürlüklerimiz vasıtasıyla kuracağımız iftar noktalarımızda paylaşmanın, paylaştıkça çoğalmanın zenginliğini yaşayacağız. Biliyoruz ki; kadim medeniyetimizin gönül zenginliğini paylaşmak, yardımlaşma ve dayanışma ile yaşatmak asli vazifemizdir. Vazifemizi layıkıyla ifa ederek vakıf kültürünün bize bıraktığı paha biçilemez mirası gelecek nesillere aktarmak için gayret etmeyi sürdüreceğiz.” değerlendirmesi yapıldı.

#4
Foto - Vakıflar Genel Müdürlüğü 81 ilde iftar sofrası kuracak

2024 yılı “Vakıf İftar Buluşmaları” kapsamında İstanbul Anadolu yakasındaki bir çok ilçenin kesişme noktası olan Dudullu’da, İstanbul Vakıflar II. Bölge Müdürlüğünden kuru gıda yardımı, muhtaç aylığı, eğitim yardımı alan öğrenciler başta olmak üzere ihtiyaç sahipleri ve diğer paydaş katılımcıların da bulunacağı 2500 kişilik; Sancaktepe Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi’nde 1000 kişilik; Ataşehir Mimar Sinan Camii altında bulunan etkinlik alanında o bölgede ikamet eden muhtaç ailelere yönelik 500 kişilik iftar programları düzenleyecektir.

#5
Foto - Vakıflar Genel Müdürlüğü 81 ilde iftar sofrası kuracak

Ayrıca Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Bahçesi’nde kurulacak çadırda Ramazan ayı boyunca her gün 300 kişiye iftar ve sahur yemeği verecektir.

#6
Foto - Vakıflar Genel Müdürlüğü 81 ilde iftar sofrası kuracak

Kocaeli ili, Körfez ilçesinde Ramazan ayı boyunca her gün 200 kişiye iftar yemeği verilecek olup engelli 50 aileye iftar ve sahur yardımı yapılacaktır.

#7
Foto - Vakıflar Genel Müdürlüğü 81 ilde iftar sofrası kuracak

Son yıllarda hizmet alanını genişleterek faaliyetlerine devam eden İstanbul Vakıflar II. Bölge Müdürlüğü bu yıl da Ramazan ayında Üsküdar ilçesinde bulunan, Üsküdar Müftülüğü‘ne bağlı Kuran kurslarında eğitim gören 200 yatılı öğrenciye iftar ve sahur sofraları kuracaktır.

#8
Foto - Vakıflar Genel Müdürlüğü 81 ilde iftar sofrası kuracak

Bunun yanı sıra, Bölge Müdürlüğümüz hizmet binasında Ramazan ayı boyunca her gün 160 öğrenciye iftar yemeği verilecektir.

#9
Foto - Vakıflar Genel Müdürlüğü 81 ilde iftar sofrası kuracak

Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Bahçesi İftar ve Sahur Programı 2024 yılı “Vakıf İftar Buluşmaları” kapsamında, İstanbul Vakıflar II. Bölge Müdürlüğü tarafından Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Bahçesi’nde kurulacak çadırda, Ramazan ayı boyunca sıcak yemek mutfaklarında hazırlanacak olan menülerle her gün 300 kişiye iftar ve sahur yemeği verecektir.

#10
Foto - Vakıflar Genel Müdürlüğü 81 ilde iftar sofrası kuracak

Burada kurulu olan çadırımız konum olarak Metro istasyonuna yürüme mesafesinde olup, Erişkin Acil, Çocuk Acil, Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kartal Yara ve Yanık Tedavi Merkezi Hastanesinin tam orta noktasında bulunmaktadır.

#11
Foto - Vakıflar Genel Müdürlüğü 81 ilde iftar sofrası kuracak

Bu çadırda yapılacak olan iftar ve sahurlardan hastaneye gelen hastalar, hasta yakınları ile o saatlerde görev yapan personeller ve bölgedeki muhtaç aileler faydalanabilecektir.

#12
Foto - Vakıflar Genel Müdürlüğü 81 ilde iftar sofrası kuracak

Üsküdar Valide-i Cedid Camii Geleneksel Ramazan Eğlenceleri Üsküdar Yeni Valide / Valide-i Cedid Camisinde Ramazan-ı Şerif boyunca her akşam teravih namazı sonrasında çocuklarımız için farklı aktivitelerle dolu Ramazan eğlenceleri düzenleniyor.

#13
Foto - Vakıflar Genel Müdürlüğü 81 ilde iftar sofrası kuracak

Çocuklara özel bu etkinliklerde, onlar için özel hazırlanılan hediyeler ve pamuk şeker, kek, meyve suyu, patlamış mısır gibi ikramlar verilerek, yetişkinlere yönelik Osmanlı şerbeti ikramında bulunuluyor.

#14
Foto - Vakıflar Genel Müdürlüğü 81 ilde iftar sofrası kuracak

Geleneksel Ramazan eğlenceleri kapsamında; - Hacivat, Karagöz, ibiş vb karakterlerle orta oyunları - ⁠yüz boyama, Kağıt katlama, resim, sulu boya gibi atölyeler, - ⁠halat çekme, yumurta taşıma gibi eğlenceli oyunlar oynanıyor.

#15
Foto - Vakıflar Genel Müdürlüğü 81 ilde iftar sofrası kuracak

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