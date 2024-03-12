Vakıflar Genel Müdürlüğü 81 ilde iftar sofrası kuracak

Açıklamada “Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak dayanışma ve paylaşma kültürünü yaşatmak, pekiştirmek ve daha güçlü şekilde geleceğe aktarmak için her alanda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Geçtiğimiz yıl kurduğumuz gönül sofralarını bu yıl Mübarek Ramazan-ı Şerif’in gelişiyle tüm şehirlerimize yayacağız. 81 ilimizde, bölge müdürlüklerimiz vasıtasıyla kuracağımız iftar noktalarımızda paylaşmanın, paylaştıkça çoğalmanın zenginliğini yaşayacağız. Biliyoruz ki; kadim medeniyetimizin gönül zenginliğini paylaşmak, yardımlaşma ve dayanışma ile yaşatmak asli vazifemizdir. Vazifemizi layıkıyla ifa ederek vakıf kültürünün bize bıraktığı paha biçilemez mirası gelecek nesillere aktarmak için gayret etmeyi sürdüreceğiz.” değerlendirmesi yapıldı.