2024-03-12 18:15:25 Vakıflar Genel Müdürlüğü 81 ilde iftar sofrası kuracak
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, bölge müdürlükleri aracılığıyla temsil ve idare ettiği mazbut vakıfların hayır şartlarını yerine getirmek amacıyla, 81 ilde 30 gün boyunca kuracağı iftar sofralarında ihtiyaç sahiplerini misafir edecek. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada “Kadim medeniyetimizin gönül zenginliğini paylaşmak, yardımlaşma ve dayanışma ile yaşatmak asıl görevimizdir.” ifadesine yer verildi.