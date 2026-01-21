  • İSTANBUL
Doğa
12
Yeniakit Publisher
Uzungöl'de kar kalınlığı 1 metreyi aştı
IHA Giriş Tarihi:

Uzungöl'de kar kalınlığı 1 metreyi aştı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Uzungöl'de bir süredir etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

#1
Foto - Uzungöl'de kar kalınlığı 1 metreyi aştı

Zaman zaman tipi şeklinde etkili olan yağış sonrası kar kalınlığı Uzungöl'ün bir çok noktasında 1 metreyi aştı. Uzungöl ise tamamen dondu.

#2
Foto - Uzungöl'de kar kalınlığı 1 metreyi aştı

Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri başta olmak üzere çok sayıda iş makinesi bölgede kar temizleme çalışması yürütürken, ekipler özellikle göl çevresindeki yürüyüş alanları ve turistik işletmelerin çevresini kardan temizlemek için yoğun çaba harcıyor.

#3
Foto - Uzungöl'de kar kalınlığı 1 metreyi aştı

Çalışmalara işletme sahipleri de destek verirken, yoğun kar yağışının sömestr tatiline denk gelmesi bölge turizmine de olumlu yansıdı.

#4
Foto - Uzungöl'de kar kalınlığı 1 metreyi aştı

Öte yandan 23-25 Ocak tarihlerinde bu yıl ilk kez düzenlenecek olan 1. Uzungöl Kış Festivali öncesi bölgede hummalı bir hazırlık yürütülüyor.

#5
Foto - Uzungöl'de kar kalınlığı 1 metreyi aştı

Festival hazırlıklarını yerinde inceleyen Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Selim, yoğun kar yağışı ile birlikte Uzungöl'de olağanüstü bir manzara oluştuğunu söyledi.

#6
Foto - Uzungöl'de kar kalınlığı 1 metreyi aştı

Selim "Böyle bir karı hiçbir yerde bulamazsınız. Şu anda burada inanılmaz bir görüntü var. Bu yüzden bütün Türkiye'yi 23-25 Ocak'ta Uzungöl'e bekliyoruz" dedi.

#7
Foto - Uzungöl'de kar kalınlığı 1 metreyi aştı

Uzungöl Kış Festivali Komite Başkanı Yavuz İnan ise yağışın kendileri için sürpriz olduğunu ifade ederek "Festival için böyle yoğun bir kar açıkçası beklemiyorduk. Sürpriz oldu bizim için. Ekipler burada karı temizlemek için yoğun bir mesai harcıyor" diye konuştu.

#8
Foto - Uzungöl'de kar kalınlığı 1 metreyi aştı

Uzungöl Turizm İşletmeleri Derneği Başkanı Mustafa Akyüz ise bölgede son yılların en etkili yağışının görüldüğünü ifade ederek "Son 20 yılın en yoğun kar yağışı yaşanıyor diyebiliriz.

#9
Foto - Uzungöl'de kar kalınlığı 1 metreyi aştı

Kar kalınlığı 1 metreyi aştı. Önümüzdeki günlerde yağış devam edecek gibi görünüyor.

#10
Foto - Uzungöl'de kar kalınlığı 1 metreyi aştı

Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere burada yoğun şekilde çalışıyor" şeklinde konuştu.

#11
Foto - Uzungöl'de kar kalınlığı 1 metreyi aştı

Uzungöl Mahalle Muhtarı Selman Dilek ise "Son iki gündür yağan yoğun karla beraber yükseklik 1 metreyi aştı. Şu anda birçok iş makinesi ile birlikte yollar açtık" ifadelerini kullandı.

