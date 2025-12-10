  • İSTANBUL
Ekonomi
9
Yeniakit Publisher
Nakit avans çekenler yandı

Giriş Tarihi:
Nakit avans çekenler yandı

Kredi kartından nakit avans çekmek, araç kredisi, ihtiyaç kredisi ve bazı telefon hattı sözleşmelerini olumsuz etkileyebiliyor.

#1


Yükselen giderler ve kart kullanımının artmasıyla birlikte kredi notu, vatandaşların finansal hayatında belirleyici bir konuma yerleşti.

#2


Finans danışmanlarına göre milyonlarca kişi, masum görünen bazı alışkanlıklar yüzünden kredi puanını farkında olmadan düşürüyor ve bu durum hem kredi taleplerinde hem de sözleşme süreçlerinde önemli engeller yaratıyor.

#3


Uzmanlar, kredi kartından nakit avans çekmenin bankalar tarafından "yüksek risk işareti" olarak değerlendirildiğini belirtiyor.

#4


Tüketicilerin çoğu bu işlemi zararsız zannetse de bankalar, nakit avansı kişinin nakit sıkıntısı yaşadığı yönünde bir gösterge olarak kabul ediyor. Bu nedenle kredi notunda ani ve sert bir düşüş görülebiliyor.

#5


Finans uzmanları, "Bu durum yalnızca kredi başvurularını değil; araç kredisi, ihtiyaç kredisi ve hatta bazı telefon hattı sözleşmelerini bile olumsuz etkileyebilir" diyerek uyarıda bulunuyor.

#6


Ayrıca birçok kişinin çektiği nakdi kısa sürede ödeyeceğini düşünmesine rağmen sistemin bu işlemi baştan cezalandırdığı ifade ediliyor.

#7


Kredi notunu korumak için belirli alışkanlıkların mutlaka uygulanması gerektiğini belirten uzmanlar; ödemelerin zamanında yapılmasını, kredi kartı limitinin tamamen kullanılmamasını ve eski hesapların kapatılmamasını öneriyor.

#8


Limitin yüzde 30'unun altında kalmanın güvenli kabul edildiği, kredi raporunun düzenli kontrol edilmesinin ise olası hataların önüne geçtiği belirtiliyor.


