2021-09-16 09:04:41 Uzmanlardan önemli uyarı! Bu balıklara aman dikkat! Zehir saçıyor
Gıda Bilimi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Murat Doğan, özellikle esmer etli balıkların alerji ve zehirlenme gibi sağlık sorunlarını beraberinde getirebileceğini söyledi. Özellikle taze tüketimin önemine vurgu yapan Doğan, balığın alerji ve zehirlenme gibi sağlık sorunlarını beraberinde getirebileceğini belirterek, “Balığı beklettiğinizde onun bağırsaklarındaki bakteriler, histitini histamine çeviriyor. Bu da vücutta bizim yangı, enflomasyon dediğimizi mide bulantısı, kusma, baş dönmesi, solunum durması gibi problemlere neden oluyor” diye konuştu.