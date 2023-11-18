2023-11-18 11:33:50 Uzmanlar, “Uyumadan önce ondan mutlaka yiyin” diyerek önerdi! Sadece üç kaşığı bile yetiyor! Çıldırtacak tavsiye
Gece uyumadan önce mutlaka bunu yapmalısınız! Sadece yatmadan önce 3 kaşık yeseniz bile yetiyor! Faydasına inanamayacaksınız... Yoğurdun genel sağlığa olan faydaları saymakla bitmez. Vitamin ve mineral açısından zengin bir besin olan yoğurt, kalsiyum bakımından zengin olmasıyla kemik sağlığını destekler. Aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirir, kanser riskini azaltır, kan şekerini dengeler ve depresyonu azaltıcı etkisiyle bilinir.