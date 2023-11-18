Uzmanlar, “Uyumadan önce ondan mutlaka yiyin” diyerek önerdi! Sadece üç kaşığı bile yetiyor! Çıldırtacak tavsiye

Yoğurtun içerdiği probiyotikler, bağırsak sağlığını güçlendiren önemli unsurlardır. İyi bir bağırsak sağlığı, genel sağlık üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Bu nedenle, yatmadan önce yoğurt tüketmek, sindirim sistemi semptomlarını azaltmada yardımcı olur. Özellikle de bağırsak sağlığını destekler. Ayrıca yatmadan önce yoğurt yemek, sağlıklı bir alternatif oluşturarak kilo artışına neden olmaz.