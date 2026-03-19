İslam alemi tarafından sorgulanmaya başladı! Diyanet açıkladı! Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat?
Bayram namazının nasıl kılınacağı, Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte tüm İslam alemi tarafından sorgulanmaya başladı. Yıl da 2 kez kılınan bayram namazı nedeniyle, namazı kılmayı unutanlar ve ilk kez kılacak olan vatandaşlar, "Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat?" sorusuna yanıt arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgiler doğrultusunda bayram namazı kılınışı belli oldu. Peki, bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat?

2026 Ramazan Bayramı arefesinin perşembe günü idrak edilecek olması nedeniyle yılın ilk bayram namazı 20 Mart sabahı kılınacak. İslam dünyası için kutsal kabul edilen ramazan ayının bitişiyle birlikte sonraki sabah tüm ülke genelinde bayram namazı kılınacak. Kılınacak bayram namazını vatandaşlar yılda sadece 2 kez kıldığı için unutanlar olabiliyor ve namaz öncesinde müezzin tarafından hatırlatmada bulunuluyor. Peki, bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat?

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR? Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” veya aynı şekilde “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir. Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

1. REKAT - Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır, - Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde; - Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır, - Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır, - Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır. - İmam; “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler. - Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. REKAT - İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler. - Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır, - Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır, - Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır, - Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir. - Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır. Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

