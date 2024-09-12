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Yaşam
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Uzmanlar önümüzdeki kış için uyardı!

2024-09-12 20:20:05
Uzmanlar önümüzdeki kış için uyardı!

Avrupa Birliği'ne (AB) bağlı Copernicus İklim Değişikliği Servisi verilerine göre geçen ağustos ayında 16,82 dereceyle 1991-2020 küresel ortalama sıcaklık referans ortalamasının 0,71 derece üzerine çıktı. Böylece Ağustos 2024 ölçülen en sıcak ağustos olurken geçen yaz da en sıcak yaz olarak kayda geçti.

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#1
Foto - Uzmanlar önümüzdeki kış için uyardı!

Ağustosta küresel ortalama deniz yüzey suyu sıcaklığı 20,91 derece ölçüldü. Geçen ay deniz suyu sıcaklıkları baz alındığında da en sıcak ikinci ağustos olarak tespit edildi.

#2
Foto - Uzmanlar önümüzdeki kış için uyardı!

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü'nün ölçümlerine göre Akdeniz'de deniz suyu sıcaklığı ortalaması bu yaz dönemi 28 dereceye çıktı. Türkiye denizlerini 1984'ten beri analiz eden enstitü, Akdeniz'de uzun yıllar sıcaklık ortalamasının 27'de sabit kaldığını bildirdi.

#3
Foto - Uzmanlar önümüzdeki kış için uyardı!

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz sıcaklık rekorlarına ilişkin şöyle konuştu: "Yaz dönemi toplamda 92 gündür, 2024'te bu 92 günün 60 tanesi rekordu. Böylece, bu yıl tüm zamanların en sıcak yazı oldu. Ayrıca 2024, geçen yılın sekiz ayına göre 0,23 derece daha sıcak oldu. Yılın 8 ayında 244 günün 162'si rekor olarak kayıtlara geçti."

#4
Foto - Uzmanlar önümüzdeki kış için uyardı!

İlkbaharda başlayan ve sıcaklıkları düşürmesi beklenen La Nina hava olayının henüz etkili olmadığını belirten Kurnaz şöyle devam etti: "La Nina'nın henüz beklediğimiz kadar kuvvetli olmaması sıcaklıkların düşmemesine yol açtı ve muhtemelen gelecek kış dönemi de ılık geçecek. Ancak burada önemli olan nokta tabii ki iklim değişikliği, La Nina da olsa El Nino da olsa hava sıcaklığındaki artış trendi hız kesmeden devam edecek. İklim değişikliği, bütün hava olaylarının daha şiddetlenmesine, daha uzun sürmesine, daha sıklaşmasına ve daha geniş bir alanda görülmesine yol açıyor. Bizim, 'Bu kış İstanbul'da hiç kar görmeyeceğiz’ dememiz çok iddialı olur, buna karşın 'La Nina'dan dolayı İstanbul'da çok kar görürüz' dememiz de zor. Ancak şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz; çok ani bir kar fırtınası olup ciddi miktarda kar düşüp sonrasında baharda çiçekler açıyor olabilir. Ani ve yoğun bir kar yağışı olabilir ama bunlar alışkanlık haline gelen yağışlar olmayacak."

#5
Foto - Uzmanlar önümüzdeki kış için uyardı!

Önümüzdeki kış mevsiminin son kış mevsimine göre daha serin geçebileceğini belirten Kurnaz, iklim değişikliği nedeniyle tahmin yapmanın giderek güçleştiğine işaret etti.

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Foto - Uzmanlar önümüzdeki kış için uyardı!

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu da La Nina etkisine ilişkin şu açıklamayı yaptı:

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Foto - Uzmanlar önümüzdeki kış için uyardı!

"El Nino dönemi gördüğümüz ek sıcaklık artışları belki olmayacak ama artık küresel ısınmadan dolayı yaşanan sıcaklık artışlarında kısa vadede bir düşüş beklemek mümkün görünmüyor. Önümüzdeki yıllar yine daha sıcak yıllar olarak kayıtlara geçecek."

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