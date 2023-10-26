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Uzmanlar kanser hücrelerini öldüren süper besini açıkladı: Sonra değil, hemen Şimdi başlayın! Bakın neler oluyor neler!

2023-10-26 14:27:59
Uzmanlar kanser hücrelerini öldüren süper besini açıkladı: Sonra değil, hemen Şimdi başlayın! Bakın neler oluyor neler!

Acai lezzeti ve şifası ile son yıllarda tüm dünya tarafından tanınmaya başlandı. Sağlıklı yaşam için mucize besin olarak adlandırılan Acai meyvesinin kanser hücrelerini öldürdüğünün anlaşılmasıyla bilinirliği arttı. Acai meyvesinin birçok hastalığı iyileştirdiği ispatlanmıştır.

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Foto - Uzmanlar kanser hücrelerini öldüren süper besini açıkladı: Sonra değil, hemen Şimdi başlayın! Bakın neler oluyor neler!

Süper gıda olarak kabul edilen acai, kilo vermeden atrite, erektil disfonksiyonadan yüksek kolesterole kadar bir çok sağlık problemi için kullanılmıştır. Acai meyvesinin diğer faydalarını merak ediyorsanız doğru yere geldiniz. Acai meyvesi ile ilgili tüm sorularınızın cevaplarını bulmak için okumaya devam edin!

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Foto - Uzmanlar kanser hücrelerini öldüren süper besini açıkladı: Sonra değil, hemen Şimdi başlayın! Bakın neler oluyor neler!

Acai meyvesi koyu mor tenli, sarı etli, büyük ve yuvarlak bir meyvedir. Üzüm görünümünde, lif açısından zengin meyveler çiğ olarak tüketilebildiği gibi toz haline veya macun haline getirilerek de tüketilebilir. Kısa raf ömürleri nedeniyle acai tozu, dondurulmuş meyve püresi veya preslenmiş meyve suyu olarak da satılırlar.

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Foto - Uzmanlar kanser hücrelerini öldüren süper besini açıkladı: Sonra değil, hemen Şimdi başlayın! Bakın neler oluyor neler!

İşte acai meyvesinin sağlığınız için faydaları: 1- Serbest radikallere karşı vücudu korur Serbest radikaller sadece yaşlanma sürecini hızlandırmakla kalmaz, aynı zamanda kalp hastalığı, diyabet ve kanser gibi bir dizi ciddi hastalık riskini de arttırır. Yaban mersini ve kızılcık gibi acai meyvesi de antioksidan içeriği ile vücudu serbest radikallere karşı korur. 2- Kolesterol seviyesini dengeler Araştırmalarda acai meyvelerinin hem LDL hem de toplam kolesterol düzeylerini düşürdüğü gözlemlenmiştir. Bir çalışmada , günde iki kez acai ile yapılan smoothies tüketen aşırı kilolu yetişkinler, bir ay sonra daha düşük LDL ve toplam kolesterol seviyelerine ulaştıkları tespit edilmiştir. 3- Kanserli hücreleri öldürür Acai çileğinde bulunan antioksidanlar etkili bir şekilde kanseri önler. Özellikle lösemi gibi kanser türlerinde kanserli hücreleri öldürür. Uzmanların yaptığı araştırmaya göre, akciğer kanseri hücrelerinin yüzde 86’sını başarılı bir şekilde öldürdüğü belirlendi. Acai meyvesi kanser hücrelerinin yayılmasını veya tamamen oluşmasını durdurduğunu gösterilmiştir. Bu anti-kanser etkileri, kolon ve mesane kanserleri de dahil olmak üzere çeşitli kanser türleri için sergilendi. Acai çok fazla C vitamini ve ellagik asit içerir. Bu, bağışıklık sistemini desteklemek ve kansere karşı korumak için çok güçlü bir kombinasyondur. Journal of Agriculture and Food Chemistry’de yayınlanan bir çalışmada , acai’den ekstrakte edilen polifenol bileşiklerinin kanser hücresi çoğalmasını V-86 oranında azalttığı bulundu. Açaiden elde edilen fitokimyasalların karsinogenez sürecini moleküler düzeyde durdurabileceği ve tümör hücrelerini çoğalmadan öldürebileceği düşünülmektedir. Acai meyveleri kanser için bir tedavi değildir, ancak umarız ki daha fazla araştırma kansere karşı mücadeledeki faydalarını ortaya çıkaracaktır. 4- Hafızayı geliştirir ve alzheimeri önler Yaşlandıkça, serbest radikaller beyninizde hafızanızı ve öğrenmenizi etkileyebilecek tehlikeli oksidasyon ve iltihaplanmaya neden olur. Ayrıca Alzheimer riskinizi de artırabilir. Acai’deki antioksidanlar beyni bu tür serbest radikal hasarından korur ve aslında hafızayı da geliştirebilir. Acai Kilo Verdirir Acai Kilo Verdirir 5- Kilo verdirir Diyet uzmanları acai meyvesini zayıflama konusunda süper besin olarak adlandırmışlardır. Acai, kan şekerini düzenlemeye ve açlığı hissini kontrol etmeye yardımcı olan bazı hormonlar içerir. Bu özelliği ile açai meyvesi sağlıklı kilo vermeyi destekler. Ayrıca kilo vermede önemli lif içeriği ile de sindirim sisteminize katkı sağlar. 6- Cilt sağlığına yardımcı olur Bir çok güzellik ürünü cildi oksidatif strese karşı koruyabilecek yüksek antioksidan içeriği nedeniyle acai meyvesini tercih ediyor. Acai meyvesi , uzun vadede zararlı olan birçok normal kozmetikte yer alan sentetik maddelere göre çok daha iyi bir alternatiftir. Acai yemek düzenli olarak cilt üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Bu şekilde cildinizi içeriden de besleyebilirsiniz. Brezilyalılar yüzyıllar boyunca cilt sorunlarını tedavi etmek için bu meyveleri yiyorlar. Ayrıca cilde acai uygularlar. 7- Sindirim problemlerini giderir Acai meyvesi yemek, sindirim sistemimizin temiz ve optimal durumda çalışmasına yardımcı olabilir. Meyveler insan vücudunda güçlü bir detoksifikasyon kapasitesine sahiptir ve mükemmel bir diyet lif kaynağıdır. 8- Yaşlanma karşıtı etkileri ortadan kaldırır Acai meyvesinin içerisindeki birçok bitkisel biyo-aktif madde (antioksidan) formu, acai meyvelerinin yaşlanma karşıtı olmalarını sağlar. Acai meyvesi yüksek antioksidan içeriği nedeniyle, vücuttaki oksidatif hasarı önleyebilir. Aslında, acai meyveleri gezegendeki en büyük antioksidan kaynaklarından biridir. Buna karşılık, acai meyveleri üzümden on kat daha fazla antioksidan ve aynı ağırlıkta iki kat daha fazla yaban mersini içerir. 9- Vücuda enerji sağlar Genel sağlık yararları nedeniyle, acai özütünün alınması enerji seviyelerinin ve dayanıklılığının artmasına, yorgunluk ve bitkinlik ile mücadeleye yardımcı olabilir. Bir enerji artışına ihtiyacınız olduğunda sadece bir avuç acai meyvesi yemeniz yeterli olacaktır. 10- Hipertansiyon ve yüksek kolesterol önler Acai meyvesi vücudun ihtiyacı olan omega-3, omega-6 ve tekli doymamış oleik asit gibi yağ asitleri içerir. Omega-3 ve Omega-6 vücut için iyi yağlar olarak bilinir ve uzmanlar tarafından tüketilmesi önerilir. Bu arada, oleik asit veya oleik asit, cilt bakım ürünlerinde normal olarak bulunan bir yağdır. Acai meyvesindeki tüm yağ asitlerinin hipertansiyon ve yüksek kolesterol gibi çeşitli tıbbi durumları önlediği bilinmektedir. Bu sağlık yararlarını sağlamanın yanı sıra, acai meyveleri beslenme güç merkezleridir. 100 gramlık dondurulmuş meyve posası, 5 gram yağ ve 4 gram karbonhidrat ile sadece 70 kalori içerir. Bu porsiyon ayrıca 2 gram lif, 2 gram şeker, günlük önerilen A Vitamini alımının’ini ve günlük önerilen kalsiyum alımının % 2’sini içerir. Acai ayrıca demir, çinko, manganez, bakır, potasyum, magnezyum ve fosfor gibi eser minerallere sahiptir.

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