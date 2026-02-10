Nehir yatağından altın akıyor! Eline kova alan bölgeye koşmaya başladı

Zamanla bir spora dönüşen bu gelenek, Nalvegas'ın ev sahipliği yaptığı 'Ulusal Altın Arama Şampiyonası' ile taçlanıyor. Yarışmacılara içinde 5 ila 20 adet altın külçesi gizlenmiş 20 kilogram kum veriliyor ve amaç en kısa sürede tüm altınları bulmak. Bu bölge, Antik Roma döneminde de önemli bir altın madenciliği merkeziydi ve günümüzde tarihi, doğayı ve turizmi birleştiren kültürel bir etkinliğe dönüşmüş durumda.