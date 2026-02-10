Nehir yatağından altın akıyor! Eline kova alan bölgeye koşmaya başladı
Altın avcılarını heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Ünlü nehir yatağından altın akıyor. Jeologlar ve turistler bölgeye akın etmeye başladı. İşte detaylar...
İspanya'nın Asturias bölgesindeki Nalvegas köyü, nehir yatağında tesadüfen bulunan 'altınlar' sayesinde unutulmuş bir geleneği yeniden hayata döndürüyor. Bölge, suyun içinden adeta altın akmasıyla hem araştırmacıların hem de turistlerin ilgi odağı haline geldi.
Nehir yatağındaki bu altınlar rastgele oluşmamış; milyonlarca yıllık jeolojik bir sürecin sonucu olarak ortaya çıkmış. Tektonik ve volkanik hareketler sırasında yer altındaki çatlaklara sızan sıcak ve mineral bakımından zengin sular, soğuyarak altını oluşturmuş.
Zamanla erozyon ve yağmur suları, bu altın parçacıklarını kayalardan koparıp nehir yatağına taşımış. Bölgedeki altın arama çalışmaları için devasa makineler yerine tamamen geleneksel bir yöntem kullanılıyor:
'Altın Tavası' (Panning). Bu teknik, yoğunluk farkına dayanıyor. Hafif kum ve çakıl suyla kolayca akıp giderken, ağır olan altın tavanın dibine çöküyor.
Zamanla bir spora dönüşen bu gelenek, Nalvegas'ın ev sahipliği yaptığı 'Ulusal Altın Arama Şampiyonası' ile taçlanıyor. Yarışmacılara içinde 5 ila 20 adet altın külçesi gizlenmiş 20 kilogram kum veriliyor ve amaç en kısa sürede tüm altınları bulmak. Bu bölge, Antik Roma döneminde de önemli bir altın madenciliği merkeziydi ve günümüzde tarihi, doğayı ve turizmi birleştiren kültürel bir etkinliğe dönüşmüş durumda.
