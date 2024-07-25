2024-07-25 09:53:10 Uzmanından tercih önerisi
Üniversite tercihi yapacak adayların önce hangi bölümde okumak istediklerini ve nerede okumak istediklerini belirlemelerinin önemli olduğunu belirten İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörü, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ersoy Kocabıçak, “Adayların seçecekleri üniversitenin akademik kadrosunun derinliği ve kalitesi en önemli kriterlerdendir” dedi. İstanbul Atlas Üniversitesi Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı İş Geliştirme ve Tanıtım Müdürü Seda Kahraman, aday öğrencilerin tercihlerini yaparken öncelikli olarak yerleştirme başarı sıralarına göre üniversiteleri ve istedikleri bölümleri düşünmesi gerektiğini belirterek “Tercih yapacak kişilerin mutlaka üniversitelere gidip mevcut öğrenciler, akademisyenler ve rehber öğretmenleriyle bir araya gelmelerini tavsiye ederim” dedi. Yükseköğretim Kurumları Sınavının açıklanmasıyla tercih dönemi, 25 Temmuz’da başlayıp 2 Ağustos’a kadar devam edecek. Üniversitelerinde düzenlenen tercih günlerinde adaylara çeşitli önerilerde bulunan İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersoy Kocabıçak, “Tercih yapmadan önce öğrencilerimizin kendilerini bilmeleri, hangi bölümü okumak istedikleri ve nerede okumak istediklerini belirlemeleri önemlidir. Seçecekleri üniversitenin akademik kadrosunun derinliği ve kalitesi en önemli kriterlerdendir” açıklaması yaptı.