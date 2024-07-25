Uzmanından tercih önerisi

“20’yi aşkın üniversite ile anlaşma yaptık” “En önemli konulardan biri de uluslararasılaşma” diyen Prof. Dr. Kocabıçak, “Bu konuda genç yaşımıza rağmen fazlasıyla mesafe aldık. Dünyanın dört bir yanında ama ağırlıklı olarak Kuzey Amerika'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nden ve Avrupa'daki ülkelerde bulunan 20’yi aşkın üniversite ile anlaşma yaptık. Bunu burada bırakmayıp her yıl sayısını artıracağız. Kendimizi en güçlü hissettiğimiz yerlerden bir tanesi de aslında uluslararası iş birliklerimiz” dedi. “Öğütlerimizin çok bayat olduğunu düşünmüyoruz” Tercih döneminde ailelerin de çocukları için oldukça heyecanlı olduğuna değinen Prof. Dr. Ersoy Kocabıçak sözlerine şunları ekledi: “Özdemir Asaf der ki ‘Öğüt zamanında taze yenmemiş bir ekmeği başkasına bayat yedirme denemesidir.’ Ama biz aileler olarak öyle düşünmüyoruz. Öğüt veriyoruz, Öğütlerimizin çok bayat olduğunu düşünmüyoruz. Yine bir söz vardır; ‘Gençler düşünebilse yaşlılar yapabilse.’ Elbette bizim tecrübelerimizden faydalanacaklar. Ama yine de kendileri ne istiyorsa o yolda devam etmelerinde fayda var. Çünkü eninde sonunda ailelerini ikna edeceklerdir. Ya da bir orta yol bulacaklardır.” “İlk beş tercihte yüzde 20-25 gibi uyguladığımız tercih bursu oranları var” Öğrencilere tercih listesi önerilerinde bulunan Seda Kahraman ise “Aday öğrenciler öncelikli olarak sonuçlarına yani yerleştirme başarı sıralarına göre üniversiteleri ve istedikleri bölümleri düşünmeliler. Sonrasında tercihlerini sisteme girmeden önce mutlaka bir rehber öğretmenden ya da uzman danışmandan destek alarak son kontrolleri gerçekleştirmeliler. Her sene aslında katsayılara ve öğrencilerin sınava giriş sayılarına göre katsayılarda oynamalar meydana geliyor. Bu yıl da öğrenciler yine başarı sıralamalarına dikkat ederek tercihlerini gerçekleştirmeliler. Puanlar yanıltıcı olabiliyor. İlk tercihler, ilk üç tercihler, ilk beş tercihler gibi vakıf üniversitelerinin belirlediği öğrenci destekleyici tercih bursları var. İstanbul Atlas Üniversitesi'nde de bizim ilk beş tercihte yüzde 20-25 gibi uyguladığımız tercih bursu oranları var. Bazı vakıf üniversiteleri ilk beşin hepsi ya da ilk üçün hepsi aynı üniversite olmalı gibi kriterler koyuyorlar. Biz de öyle bir şey mevcut değil. Öğrencilerin bunlara da dikkat etmesi gerekiyor” uyarısında bulundu.