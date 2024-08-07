  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık
3
Uzmanından sıcak havalarda araç klimaları için hayati uyarı

2024-08-07 10:04:08
Uzmanından sıcak havalarda araç klimaları için hayati uyarı

Elazığ'da araç bakım servis yetkilisi Merve Tel, bakımı yapılmamış klimaların bir çeşit akciğer enfeksiyonu olan lejyoner hastalığına neden olabildiğini, araçlardaki düzenli bakımın, hem klima performansıyla kullanım ömrünün uzadığını hem de bu bakımın insan sağlığı için oldukça önemli olduğunu kaydetti. Servis yetkilisi Merve Tel, yaz aylarının sıcaklıklar açısından etkisini yoğun olarak gösterdiği bugünlerde otomobillerde dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi. Tel, hava sıcaklıklarının 40 dereceleri aşmasıyla birlikte motor soğutma sıvılarının görevini yerine getirmesinin zorlaştığını, bu noktada özellikle periyodik bakımları yapılmayan klimaların hem mekanik hem de insan sağlığına ciddi etkisi olduğuna dikkat çekti.

#1
Foto - Uzmanından sıcak havalarda araç klimaları için hayati uyarı

''Bakımı yapılmayan klima, akciğer enfeksiyonuna neden olabiliyor'' Klima temizliğinin, otomobil bakımının en önemli adımları arasında yer aldığını belirten Merve Tel, ''Düzenli bakım, klima performansını ve klima kullanım ömrünü uzatırken, sağlığımız için oldukça önemlidir. Düzenli olarak temizlenmeyen klimalar çeşitli mekanik problemlere sebep olarak arıza oluşumunu hızlandırabilir. Bununla birlikte klima bakımı yaptırmadığınızda klimanız hastalık yayacaktır. Toz filtreleri temizlenmeyen, eskiyen parçaları değiştirilmeyen klimaların hem performansları düşecek hem çevreye kötü koku ve bakteri yayarak en önemlisi lejyoner bakteri yani akciğer enfeksiyonu dediğimiz hastalığa neden olur. Bu da sağlığınızı ciddi anlamda tetikleyebilir” dedi.

#2
Foto - Uzmanından sıcak havalarda araç klimaları için hayati uyarı

''Parfüm, deodorant ve çakmak gibi malzemeler patlamaya neden olabilir'' En basit bir klima arızasının 9 ila 10 bin liradan başladığını dile getiren Tel, ''Periyodik olarak bakımı yapılmayan klimalar, ideal filtreleme yapamayacağından toz ve partiküller ortamda kalır. Küf mantarlarının oluşmasına eden olurlar ve ciddi hastalıklara yol açabilir. Bunun yerine düzenli bakım şart, diyoruz. Bu bakımlarda polen filtresi değiştirilir, klima gazı ölçülür ve gerektiği durumlarda eksik ise tamamlanır. Ayrıca klima çalıştırılarak kompresörlü çalışmasına ve klimanın soğutmasına bakılır. Böylece bu tür arıza ve hastalıklara karşı kalmamış olursunuz. Bu aşırı sıcaklarda bir de uyarımız olacak, araç içinde unutulan eşyalara dikkat edelim. Parfüm, deodorant ve çakmak gibi malzemeler patlamaya neden olabilir. Araçlarınızı kontrol için gecikmeyin” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ajanslar son dakika geçiyor! İsrail'e füze yağıyor
Dünya

Ajanslar son dakika geçiyor! İsrail'e füze yağıyor

İsrail basının "Hizbullah son 1 saatte Golan ve Celiliye'ye doğru 40'a yakın füze ateşledi." şeklindeki haberi ajanslar 'son dakika' koduyla..
Uşak Seramik’in İcra Kurulu Başkanı Ramazan Konuk’tan önemli uyarı: Şirkete darbe yapmak istiyorlar
Ekonomi

Uşak Seramik’in İcra Kurulu Başkanı Ramazan Konuk’tan önemli uyarı: Şirkete darbe yapmak istiyorlar

Akit TV’ye özel açıklamalarda bulunan Uşak Seramik’in İcra Kurulu Başkanı Ramazan Konuk dikkat çeken ifadeler kullandı.
ASELSAN bombayı patlattı! Müthiş anlaşmayı Türkiye'ye duyurdular
Teknoloji

ASELSAN bombayı patlattı! Müthiş anlaşmayı Türkiye'ye duyurdular

ASELSAN, uluslararası bir müşteri ile kritik bir anlaşmaya imza attı. Deniz platformlarına faydalı yükler içeren imzanın boyutu ise 34,3 Mil..
Tam da Erdoğan-Esad görüşmesi öncesi Suriye o ülke ile birlikte sınırımıza üs kurdu
Gündem

Tam da Erdoğan-Esad görüşmesi öncesi Suriye o ülke ile birlikte sınırımıza üs kurdu

Rusya ve Suriye, Türkiye sınırında yer alan ve PKK'nın 'Kobani' olarak adlandırdığı 'Ayn el Arap'a askeri üs kurdu. Üste, Rusya'nın yanı sır..
ABD'de halkı borç batağında! Rakam giderek yükseliyor
Ekonomi

ABD'de halkı borç batağında! Rakam giderek yükseliyor

ABD'de hanehalkı borcu, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,6 artarak 17,8 trilyon dolara çıktı.
İsrail'e saldırı sonrası Hizbullah'tan dünyaya yeni mesaj!
Gündem

İsrail'e saldırı sonrası Hizbullah'tan dünyaya yeni mesaj!

İsrail'e ait askeri üsleri İHA'larla vurarak siyonistlere korku salan Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah, "İsrail tehlikesiyle başımızı kum..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23