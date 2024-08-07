2024-08-07 10:04:08 Uzmanından sıcak havalarda araç klimaları için hayati uyarı
Elazığ'da araç bakım servis yetkilisi Merve Tel, bakımı yapılmamış klimaların bir çeşit akciğer enfeksiyonu olan lejyoner hastalığına neden olabildiğini, araçlardaki düzenli bakımın, hem klima performansıyla kullanım ömrünün uzadığını hem de bu bakımın insan sağlığı için oldukça önemli olduğunu kaydetti. Servis yetkilisi Merve Tel, yaz aylarının sıcaklıklar açısından etkisini yoğun olarak gösterdiği bugünlerde otomobillerde dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi. Tel, hava sıcaklıklarının 40 dereceleri aşmasıyla birlikte motor soğutma sıvılarının görevini yerine getirmesinin zorlaştığını, bu noktada özellikle periyodik bakımları yapılmayan klimaların hem mekanik hem de insan sağlığına ciddi etkisi olduğuna dikkat çekti.