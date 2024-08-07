Uzmanından sıcak havalarda araç klimaları için hayati uyarı

''Parfüm, deodorant ve çakmak gibi malzemeler patlamaya neden olabilir'' En basit bir klima arızasının 9 ila 10 bin liradan başladığını dile getiren Tel, ''Periyodik olarak bakımı yapılmayan klimalar, ideal filtreleme yapamayacağından toz ve partiküller ortamda kalır. Küf mantarlarının oluşmasına eden olurlar ve ciddi hastalıklara yol açabilir. Bunun yerine düzenli bakım şart, diyoruz. Bu bakımlarda polen filtresi değiştirilir, klima gazı ölçülür ve gerektiği durumlarda eksik ise tamamlanır. Ayrıca klima çalıştırılarak kompresörlü çalışmasına ve klimanın soğutmasına bakılır. Böylece bu tür arıza ve hastalıklara karşı kalmamış olursunuz. Bu aşırı sıcaklarda bir de uyarımız olacak, araç içinde unutulan eşyalara dikkat edelim. Parfüm, deodorant ve çakmak gibi malzemeler patlamaya neden olabilir. Araçlarınızı kontrol için gecikmeyin” diye konuştu.