Uzmanından önemli uyarılar! Bu faktörler kalp krizine yol açıyor

Prof. Dr. Ömer Yiğiner şöyle devam etti: "Bahsedilen bu risk faktörlerinden yaş, cinsiyet ve genetik yatkınlık değiştirilemeyen risk faktörleridir. Ancak hipertansiyon, şeker hastalığı, sigara ve kolesterol yüksekliği hem ilaçlar hem de yaşam tarzı değişiklikleri elimine edilebilen risk faktörlerindendir. Çizelgeye göz atılırsa, sigara içiminin bırakılması kardiyovasküler riski yaklaşık yarı yarıya azaltmaktadır. Büyük tansiyon değerinin 160 mmHg'dan 120 civarına düşürülmesi de riski yaklaşık yarı yarıya azaltmaktadır. Aynı şekilde toplam kolesterol değerinin 300 mg/dL değerinden 200'ün altına indirilmesinin de kardiyovasküler riski 2-3 puan düşürdüğü çizelgede net olarak görünmektedir. Dolasıyla bu risk faktörlerinin bertaraf edilmesi kişinin kardiyovasküler risk yaşını da azaltmaktadır. Yani moda tabiri ile anti-ageing etkisi göstermektedir. Bu risk faktörlerinden kurtulmak için hasta ve sağlık çalışanlarının ortak çaba sarf etmesi gerekmektedir. Sigaranın, gerekirse ilaç takviyesi alarak bırakılması damar anti ageing işleminin ilk basamağı gibi görünmektedir. Sağlıklı bir insanda normal kan basıncı değeri 140/90 mmHg'nın altında olmalıdır. Yani büyük tansiyon 140 ve üzeri, küçük tansiyon 90 ve üzeri olmamalıdır. Tansiyonun bu değerlerin üzerinde olması inme ve kalp krizi riskini belirgin arttırmaktadır. Hipertansiyon tedavisi ilaçların yanı sıra tuzsuz diyet, haftada 4-5 gün yapılan düzenli fiziksel egzersiz ve fazla kilolardan kurtulma olarak özetlenebilir."