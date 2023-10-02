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Sağlık
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Uzmanından önemli uyarılar! Bu faktörler kalp krizine yol açıyor

2023-10-02 07:24:00
Uzmanından önemli uyarılar! Bu faktörler kalp krizine yol açıyor

Prof. Dr. Ömer Yiğiner, kalp krizi geçirme riskini arttıran birçok faktör olduğunu söyledi.

#1
Foto - Uzmanından önemli uyarılar! Bu faktörler kalp krizine yol açıyor

Tıbbi literatüre nispeten yeni giren kavramlardan bir tanesi olan ageing (yaşlanma) kavramının kalp için de söz konusu olabileceğini belirten Medicana Ataşehir Hastanesi'nden Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Yiğiner, “Mesela sigara içen, 40 yaşında bir erkek hasta düşünün. Bu hastada şeker hastalığı ve hipertansiyon da mevcut olsun. Bu çizelgeye göre bu hastanın gelecek on yıl içinde kalp-damar hastalığı nedeni ile ölme ihtimali yüzde 4 civarındadır. Başka bir hasta hayal edelim, 60 yaşında ve sigara kullanmayan.

#2
Foto - Uzmanından önemli uyarılar! Bu faktörler kalp krizine yol açıyor

Aynı zamanda bu hastada ne hipertansiyon ne de şeker hastalığı olsun. Çizelgeye göre bu hastanın da gelecek on yıl içinde kalp-damar hastalığı nedeni ile ölme ihtimali yüzde 4 civarındadır. Yani 40 yaşındaki hastanın kardiyovasküler risk yaşı 60 yaşındaki hastaya eşit konuma gelmiştir; kısacası 40 yaşındaki hastanın damarları 60 yaşındadır, denilebilir. Bu damar yaşlanmasının da temel nedeni sigara içilmesi, hipertansiyon ve şeker hastalığıdır" diye konuştu.

#3
Foto - Uzmanından önemli uyarılar! Bu faktörler kalp krizine yol açıyor

Prof. Dr. Ömer Yiğiner şöyle devam etti: "Bahsedilen bu risk faktörlerinden yaş, cinsiyet ve genetik yatkınlık değiştirilemeyen risk faktörleridir. Ancak hipertansiyon, şeker hastalığı, sigara ve kolesterol yüksekliği hem ilaçlar hem de yaşam tarzı değişiklikleri elimine edilebilen risk faktörlerindendir. Çizelgeye göz atılırsa, sigara içiminin bırakılması kardiyovasküler riski yaklaşık yarı yarıya azaltmaktadır. Büyük tansiyon değerinin 160 mmHg'dan 120 civarına düşürülmesi de riski yaklaşık yarı yarıya azaltmaktadır. Aynı şekilde toplam kolesterol değerinin 300 mg/dL değerinden 200'ün altına indirilmesinin de kardiyovasküler riski 2-3 puan düşürdüğü çizelgede net olarak görünmektedir. Dolasıyla bu risk faktörlerinin bertaraf edilmesi kişinin kardiyovasküler risk yaşını da azaltmaktadır. Yani moda tabiri ile anti-ageing etkisi göstermektedir. Bu risk faktörlerinden kurtulmak için hasta ve sağlık çalışanlarının ortak çaba sarf etmesi gerekmektedir. Sigaranın, gerekirse ilaç takviyesi alarak bırakılması damar anti ageing işleminin ilk basamağı gibi görünmektedir. Sağlıklı bir insanda normal kan basıncı değeri 140/90 mmHg'nın altında olmalıdır. Yani büyük tansiyon 140 ve üzeri, küçük tansiyon 90 ve üzeri olmamalıdır. Tansiyonun bu değerlerin üzerinde olması inme ve kalp krizi riskini belirgin arttırmaktadır. Hipertansiyon tedavisi ilaçların yanı sıra tuzsuz diyet, haftada 4-5 gün yapılan düzenli fiziksel egzersiz ve fazla kilolardan kurtulma olarak özetlenebilir."

#4
Foto - Uzmanından önemli uyarılar! Bu faktörler kalp krizine yol açıyor

Kolesterol yüksekliği de hipertansiyon gibi hem ilaçlar hem de sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleri ile tedavi edildiğini belirten Prof. Dr. Yiğiner, “Tedavinin amacı kötü kolesterol olarak bilinen LDL kolesterolü azaltmak ve iyi kolesterol olarak bilinen HDL kolesterolü arttırmaktır. Bu amaçla karbonhidratlardan fakir ve bol lifli yiyeceklerle (bol sebze, meyve ve tam tahıl ürünleri gibi) beslenmek, haftada 2-3 gün balık tüketmek veya omega-3 yağ asidi tabletleri almak, günde yarım avuç içi kadar ceviz içi, fındık içi, badem içi tüketmek ve fiziksel egzersiz yapmak genel olarak kan yağlarını düzenlemek açısından önerdiğimiz yaşam tarzı değişiklikleridir. Tüm bu değişikliklere rağmen kan yağları istenen seviyelere ulaşmaz ise kolesterol ilaçları önerilir. Tüm bu öneriler doğrultusunda değerlerinizi en uygun düzeylere getirip damarlarınızı gençleştirebilirsiniz" diye konuştu.

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