2024-07-07 11:01:53 Uzmanından 'ölümcül' uyarı! Yaşamları ciddi anlamda tehlikede
Tunceli’de yaban keçileri, insanların bıraktığı tuz ve sular nedeniyle kara yolunu mesken tutarken, burada insanlara alışan yaban hayvanları ile ilgili uzmanından uyarı geldi. Bölgede yaban hayatını üzerine çalışan Dicle Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ahmet Kılıç, "İnsanlardan hayvanlara bulaşan, aynı şekilde bakteriler, virüsler var. Bunlar her iki tür için de salgın hastalıklara neden olup, ciddi ölümlere ya da yok olmaya götüren sonuçlara neden olabiliyor" dedi.