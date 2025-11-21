Uzmanı 'Bu sene farklı olacak' diyerek uyardı: La Nina etkisi 10 gün böyle erken gelebilir dedi! İlk analiz geldi

Bu düzensiz hava akışının, önümüzdeki aylarda yaşanacak hava olaylarının şiddetini de belirlemesi bekleniyor. İSTANBUL’A "SOĞUK ŞOKU" GELİYOR Hafta boyunca lodosun etkisiyle 20-23 derece bandında seyreden İstanbul, 24 Kasım itibarıyla kışı hissetmeye başlayacak. Uzmanlar bu durumu "soğuk şoku" olarak nitelendirirken, hissedilir sıcaklıkların vatandaşları üşüteceği belirtiliyor. İstanbul için gün gün tahminler şöyle: 24 Kasım: Gündüz sıcaklığı 18°C'ye gerileyecek. 27–28 Kasım: Sıcaklıklar daha da düşerek gündüz 13°C seviyelerine inecek. Gece Saatleri: Termometreler 8°C'ye kadar düşüş gösterecek. Uzmanlar ay sonuna doğru yağış sisteminin kuvvetleneceği konusunda uyarıda bulundu. Batıdan giriş yapacak olan sistemin etkileri şöyle olacak: Marmara Bölgesi: Yağış ihtimali kuvvetlenecek. Bölgesel Etki: Yer yer kuvvetli sağanak yağışlar görülebilir. İç Anadolu: Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur sürprizi yaşanabilir. KIŞ SENARYOSU NETLEŞTİ: KAR NE ZAMAN YAĞACAK? Pasifik’te Eylül ayından bu yana sinyalleri alınan ve orta şiddette seyreden La Niña, 2025-2026 kışını şekillendirecek. Uluslararası analizler, bu hava olayının Türkiye üzerindeki dolaylı etkilerinin bu yıl daha belirgin olacağını gösteriyor. Dr. Güven Özdemir, merakla beklenen kar yağışı için şu senaryoyu çizdi: Aralık Ayı: İstanbul için güçlü bir kar ihtimali şu an için düşük görünüyor. Ocak – Şubat: Esas kış ve kar senaryosu bu aylarda güçlenecek. La Nina etkisiyle daha belirgin bir soğuk ve kar potansiyeli mevcut. Kıyı Bölgeler: Kalıcı kar örtüsü oluşması bu kış da zor görünüyor.