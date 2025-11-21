  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Aktüel
5
Yeniakit Publisher
Uzmanı 'Bu sene farklı olacak' diyerek uyardı: La Nina etkisi 10 gün böyle erken gelebilir dedi! İlk analiz geldi

Giriş Tarihi:
Uzmanı 'Bu sene farklı olacak' diyerek uyardı: La Nina etkisi 10 gün böyle erken gelebilir dedi! İlk analiz geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Yaklaşan kışın karakterini belirleyecek olan atmosferik hareketliliği yorumlayan Dr. Özdemirden analiz geldi. Beklenen soğuk hava dalgası tahminlerden 10 gün önce geliyor. Özellikle İstanbul'da 24 Kasım itibarıyla sıcaklıklarda ciddi bir kırılma yaşanacak diyerek açıkladı.

#1
Foto - Uzmanı 'Bu sene farklı olacak' diyerek uyardı: La Nina etkisi 10 gün böyle erken gelebilir dedi! İlk analiz geldi

Türkiye genelinde son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden ılık hava, yerini kışın dondurucu yüzüne bırakmaya hazırlanıyor. Meteoroloji kaynaklarından alınan son bilgilere göre; atmosferdeki dengesiz yapı ve La Nina etkisi, kış senaryosunu baştan aşağı değiştirdi.

#2
Foto - Uzmanı 'Bu sene farklı olacak' diyerek uyardı: La Nina etkisi 10 gün böyle erken gelebilir dedi! İlk analiz geldi

Uzmanlar, 24 Kasım’dan itibaren sıcaklıklarda sert düşüşlerin yaşanacağını belirterek vatandaşı tedbirli olmaya çağırdı. PASTIRMA YAZI BİTİYOR: SOĞUKLAR 10 GÜN ERKEN GELDİ Son haftalarda yüksek kesimlerde görülen erken kar yağışları, kışın habercisi oldu. EkolTV’de yer alan bilgilere göre; Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, soğuk hava dalgasının beklenenden çok daha erken giriş yaptığına dikkat çekti.

#3
Foto - Uzmanı 'Bu sene farklı olacak' diyerek uyardı: La Nina etkisi 10 gün böyle erken gelebilir dedi! İlk analiz geldi

Atmosferin bu yıl çok daha "tepkisel" olduğunu vurgulayan Dr. Özdemir, Kasım sonunda gelmesi beklenen soğukların normalden 7-10 gün önce kapıya dayandığını belirtti. ATMOSFERİN DENGESİ BOZULDU: "SERT DALGALANMALAR YAŞANACAK" Yaklaşan kışın karakterini belirleyecek olan atmosferik hareketliliği yorumlayan Dr. Özdemir, şu kritik ifadeleri kullandı: "Jet akımlarında dalgalanmalar arttı, basınç değişimleri hızlandı. Atmosfer bu yıl daha hassas ve tepkisel; bu nedenle soğuk-sıcak geçişleri birkaç gün içinde sert dalgalanmalarla yaşanıyor."

#4
Foto - Uzmanı 'Bu sene farklı olacak' diyerek uyardı: La Nina etkisi 10 gün böyle erken gelebilir dedi! İlk analiz geldi

Bu düzensiz hava akışının, önümüzdeki aylarda yaşanacak hava olaylarının şiddetini de belirlemesi bekleniyor. İSTANBUL’A "SOĞUK ŞOKU" GELİYOR Hafta boyunca lodosun etkisiyle 20-23 derece bandında seyreden İstanbul, 24 Kasım itibarıyla kışı hissetmeye başlayacak. Uzmanlar bu durumu "soğuk şoku" olarak nitelendirirken, hissedilir sıcaklıkların vatandaşları üşüteceği belirtiliyor. İstanbul için gün gün tahminler şöyle: 24 Kasım: Gündüz sıcaklığı 18°C'ye gerileyecek. 27–28 Kasım: Sıcaklıklar daha da düşerek gündüz 13°C seviyelerine inecek. Gece Saatleri: Termometreler 8°C'ye kadar düşüş gösterecek. Uzmanlar ay sonuna doğru yağış sisteminin kuvvetleneceği konusunda uyarıda bulundu. Batıdan giriş yapacak olan sistemin etkileri şöyle olacak: Marmara Bölgesi: Yağış ihtimali kuvvetlenecek. Bölgesel Etki: Yer yer kuvvetli sağanak yağışlar görülebilir. İç Anadolu: Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur sürprizi yaşanabilir. KIŞ SENARYOSU NETLEŞTİ: KAR NE ZAMAN YAĞACAK? Pasifik’te Eylül ayından bu yana sinyalleri alınan ve orta şiddette seyreden La Niña, 2025-2026 kışını şekillendirecek. Uluslararası analizler, bu hava olayının Türkiye üzerindeki dolaylı etkilerinin bu yıl daha belirgin olacağını gösteriyor. Dr. Güven Özdemir, merakla beklenen kar yağışı için şu senaryoyu çizdi: Aralık Ayı: İstanbul için güçlü bir kar ihtimali şu an için düşük görünüyor. Ocak – Şubat: Esas kış ve kar senaryosu bu aylarda güçlenecek. La Nina etkisiyle daha belirgin bir soğuk ve kar potansiyeli mevcut. Kıyı Bölgeler: Kalıcı kar örtüsü oluşması bu kış da zor görünüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
200 bin km'deki Togg, 4 bindeki araçla karşılaştırıldı! Bataryanın durumu ağızları açık bıraktı
Otomotiv

200 bin km'deki Togg, 4 bindeki araçla karşılaştırıldı! Bataryanın durumu ağızları açık bıraktı

Yerli otomobil Togg’un yeni testi gündem oldu. 200 bin kilometreyi deviren Togg T10X ile henüz 4 bin kilometredeki aynı modelin batarya sağl..
İran, Suriye ve Irak'taki kuraklığın nedeni bulundu!
Dünya

İran, Suriye ve Irak'taki kuraklığın nedeni bulundu!

Uluslararası bilim insanları, İran, Suriye ve Irak'ı 5 yıldır etkileyen benzeri görülmemiş kuraklığın, insan faaliyetleri kaynaklı iklim değ..
Türkiye için beka sorunu! O anlar kamerada
Gündem

Türkiye için beka sorunu! O anlar kamerada

İdama varan caydırıcı cezaların olmaması Türkiye için adeta bir beka sorunu olarak devam ediyor. Son olarak Diyarbakır'da cadde ortasında c..
"CHP yalakaları" hep mi böyle? Önce uyuşturucu şimdi de alkol skandalı! Ehliyeti kaptırdı
Gündem

“CHP yalakaları” hep mi böyle? Önce uyuşturucu şimdi de alkol skandalı! Ehliyeti kaptırdı

Geçtiğimiz haftalarda ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda ismi geçen ve yapılan testlerde uyuşturucu kullandığı tespit edilen Birce Ak..
Netanyahu tutuştu! Şara'nın planını böyle açıkladı
Dünya

Netanyahu tutuştu! Şara'nın planını böyle açıkladı

İsrail gazetesi "Bebek katili Netanyahu, Suriye Devlet Başkanı Şara'nın Rus güçlerini Suriye'nin güneyine konuşlandırmaya çalıştığını söyled..
CHP İmralı kararını açıkladı
Siyaset

CHP İmralı kararını açıkladı

CHP, İmralı'ya gitmeme kararı aldığını ancak sürece destek olacaklarını açıkladı.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23