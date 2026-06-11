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#1
Foto - Ahmet Çakar'dan olay sözler: 'Dursun Özbek, Aziz Yıldırım'ı kestane yapar...'

Tecrübeli yorumcu, Galatasaray'ın yeniden şampiyon olması halinde Dursun Özbek'in tarihe geçeceğini savundu.

#2
Foto - Ahmet Çakar'dan olay sözler: 'Dursun Özbek, Aziz Yıldırım'ı kestane yapar...'

Spor yorumcusu Ahmet Çakar, iki ezeli rakibin başkanları üzerinden dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

#3
Foto - Ahmet Çakar'dan olay sözler: 'Dursun Özbek, Aziz Yıldırım'ı kestane yapar...'

Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki rekabetin yalnızca saha içinde yaşanmadığını belirten Çakar, geçmişte yapılan açıklamaları da hatırlattı.

#4
Foto - Ahmet Çakar'dan olay sözler: 'Dursun Özbek, Aziz Yıldırım'ı kestane yapar...'

Teknik direktörlerin yeni sezondaki durumunu da değerlendiren Ahmet Çakar, başarısız sonuçların krediyi hızla tükettiğini söyledi.

#5
Foto - Ahmet Çakar'dan olay sözler: 'Dursun Özbek, Aziz Yıldırım'ı kestane yapar...'

"Başarısız adamı annesi bile sahiplenmez" diyen Çakar, Okan Buruk ve Aykut Kocaman'ın yeni sezonda çok fazla krediye sahip olmayacağını düşündüğünü ifade etti.

#6
Foto - Ahmet Çakar'dan olay sözler: 'Dursun Özbek, Aziz Yıldırım'ı kestane yapar...'

Çakar ayrıca Beşiktaş cephesinde Önder Özen'in de yoğun baskı altında kalabileceğini belirtirken, Fatih Tekke'nin geçen sezon elde ettiği başarılar nedeniyle biraz daha avantajlı olduğunu söyledi.

#7
Foto - Ahmet Çakar'dan olay sözler: 'Dursun Özbek, Aziz Yıldırım'ı kestane yapar...'

Ahmet Çakar, geçmişte Aziz Yıldırım ile Dursun Özbek arasında yaşanan söz düellosunu da hatırlattı.

#8
Foto - Ahmet Çakar'dan olay sözler: 'Dursun Özbek, Aziz Yıldırım'ı kestane yapar...'

Aziz Yıldırım'ın Dursun Özbek için kullandığı "Sinek ikili" ifadesine karşılık, Özbek'in de "Destede bile yok" yanıtını verdiğini belirten Çakar, Yıldırım'ın sözlerini yanlış bulduğunu söyledi.

#9
Foto - Ahmet Çakar'dan olay sözler: 'Dursun Özbek, Aziz Yıldırım'ı kestane yapar...'

Ardından ise en dikkat çeken değerlendirmesini yaptı.

#10
Foto - Ahmet Çakar'dan olay sözler: 'Dursun Özbek, Aziz Yıldırım'ı kestane yapar...'

"Dursun Özbek, bu sene yine şampiyon olursa 5 sene üst üste elde ettiği şampiyonluğuyla tarihe geçer ve efsane dedikleri Aziz Yıldırım kestane olur." ifadelerini kullandı.

#11
Foto - Ahmet Çakar'dan olay sözler: 'Dursun Özbek, Aziz Yıldırım'ı kestane yapar...'

Çakar, kulüp yöneticileri arasındaki sert polemiklerin de futbolun gündemini hareketlendirdiğini savundu. Fenerbahçe yöneticisi Mahmut Uslu ile Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk arasındaki tartışmaların derbi atmosferini artırdığını söyleyen Çakar, "Mahmut Uslu ve Metin Öztürk'ün kavgaları tadından yenmez. Derbileri ateşlendirir." değerlendirmesinde bulundu.

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