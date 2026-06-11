Ahmet Çakar'dan olay sözler: 'Dursun Özbek, Aziz Yıldırım'ı kestane yapar...'
Ahmet Çakar, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım arasındaki rekabete ilişkin çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
Ahmet Çakar, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım arasındaki rekabete ilişkin çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
Tecrübeli yorumcu, Galatasaray'ın yeniden şampiyon olması halinde Dursun Özbek'in tarihe geçeceğini savundu.
Spor yorumcusu Ahmet Çakar, iki ezeli rakibin başkanları üzerinden dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki rekabetin yalnızca saha içinde yaşanmadığını belirten Çakar, geçmişte yapılan açıklamaları da hatırlattı.
Teknik direktörlerin yeni sezondaki durumunu da değerlendiren Ahmet Çakar, başarısız sonuçların krediyi hızla tükettiğini söyledi.
"Başarısız adamı annesi bile sahiplenmez" diyen Çakar, Okan Buruk ve Aykut Kocaman'ın yeni sezonda çok fazla krediye sahip olmayacağını düşündüğünü ifade etti.
Çakar ayrıca Beşiktaş cephesinde Önder Özen'in de yoğun baskı altında kalabileceğini belirtirken, Fatih Tekke'nin geçen sezon elde ettiği başarılar nedeniyle biraz daha avantajlı olduğunu söyledi.
Ahmet Çakar, geçmişte Aziz Yıldırım ile Dursun Özbek arasında yaşanan söz düellosunu da hatırlattı.
Aziz Yıldırım'ın Dursun Özbek için kullandığı "Sinek ikili" ifadesine karşılık, Özbek'in de "Destede bile yok" yanıtını verdiğini belirten Çakar, Yıldırım'ın sözlerini yanlış bulduğunu söyledi.
Ardından ise en dikkat çeken değerlendirmesini yaptı.
"Dursun Özbek, bu sene yine şampiyon olursa 5 sene üst üste elde ettiği şampiyonluğuyla tarihe geçer ve efsane dedikleri Aziz Yıldırım kestane olur." ifadelerini kullandı.
Çakar, kulüp yöneticileri arasındaki sert polemiklerin de futbolun gündemini hareketlendirdiğini savundu. Fenerbahçe yöneticisi Mahmut Uslu ile Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk arasındaki tartışmaların derbi atmosferini artırdığını söyleyen Çakar, "Mahmut Uslu ve Metin Öztürk'ün kavgaları tadından yenmez. Derbileri ateşlendirir." değerlendirmesinde bulundu.
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