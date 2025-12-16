  • İSTANBUL
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Uzman isimden ezber bozan çıkış: Asgari ücret bu rakamın üstünde olmaz

Recep Yeşil Giriş Tarihi:
Uzman isimden ezber bozan çıkış: Asgari ücret bu rakamın üstünde olmaz

Uzmanı asgari ücret zam beklentisini "25 bin 640 TL ile 27 bin TL arasında bir zam bekleniyor" ifadeleriyle açıkladı. İşte ayrıntılar...

1
#1
Foto - Uzman isimden ezber bozan çıkış: Asgari ücret bu rakamın üstünde olmaz

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2026 yılı asgari ücret zammı, gündemin en önemli başlıklarından biri olmaya devam ediyor. Birçok farklı zam senaryosunun oluştuğu asgari ücretin ne kadar olacağı merakla bekleniyor.

#2
Foto - Uzman isimden ezber bozan çıkış: Asgari ücret bu rakamın üstünde olmaz

Yeni yılda artış görecek olan asgari ücret zammına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abulkadir Yüksel, "Orta Vadeli Program'da (OVP) belirtilen yüzde 28,5'lik 2025 yılı yılsonu enflasyon tahminine göre, net ücretin 28 bin 404 lira olması beklenilmekte. 2026 enflasyon tahminine göre ise net ücretin 25 bin 640 lira olması öngörülmekte" dedi.

#3
Foto - Uzman isimden ezber bozan çıkış: Asgari ücret bu rakamın üstünde olmaz

Milyonlarca asgari ücretlinin zam oranını beklediğini ifade eden Doç. Dr. Yüksel, "Kelime anlamı olarak asgari; en az anlamına gelir. Asgari ücret de normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücreti ifade eder. Ülkemizde 2025 yılında yaklaşık 16 milyon kişinin ücret karşılığında çalıştığı Türkiye İstatistik Kurumu verilerinde yer almaktadır. Normalde ülkede asgari ücret karşılığında çalışan küçük bir grubun olması beklenir fakat ülkemizde neredeyse ücretli çalışanların yüzde 60'ı asgari ücret karşılığında çalışmaktadır. Bu bakımdan asgari ücret işverenin standart ücreti haline gelmiş görünüyor. Tabii asgari ücret sadece asgari ücret ile çalışanları ilgilendirmiyor özellikle özel sektörde asgari ücret üstü çalışanlarda asgari ücrete yapılacak zamma göre beklenti içerisinde oluyorlar" diye konuştu.

#4
Foto - Uzman isimden ezber bozan çıkış: Asgari ücret bu rakamın üstünde olmaz

Muhtemel asgari ücret zam senaryolarını açıklayan Doç. Dr. Abdulkadir Yüksel, şu ifadeleri kullandı:

#5
Foto - Uzman isimden ezber bozan çıkış: Asgari ücret bu rakamın üstünde olmaz

"OVP'de belirtilen yüzde 28,5'lik 2025 yılı yılsonu enflasyon tahminine göre, net ücretin 28 bin 404 lira olması beklenilmekte. Yüzde 20 yapılırsa 26 bin 584 TL, yüzde 23 yapılırsa 27 bin 188 TL, yüzde 25 yapılırsa 27 bin 630 TL, yüzde 30 yapılırsa 28 bin 735 TL, yüzde 35 yapılırsa 29 bin 841 TL, yüzde 40 yapılırsa 30 bin 946 TL olacaktır. OVP'de belirtilen 2026 yılı enflasyon tahmini yüzde 16'dır. 2026 enflasyon tahminine göre ise net ücretin 25 bin 640 lira olması beklenilmekte. Bu konuda geçmiş tecrübelere dayanarak popülist olmayan, asgari ücretli çalışan vatandaşlarımıza kısa süreli umut verip sonrasında hayal kırıklığına sebep olmayacak gerçekçi bir yaklaşımda bulunmak istiyorum. Enflasyonla mücadelenin yoğun bir şekilde yapıldığı bu dönemde asgari ücrete yüzde 20 üzerinde zam yapılmayacağını öngörüyorum. Bu bakımından asgari ücretin 25 bin 640 TL'nin altında olmayacağı ve 27 bin TL'yi geçmeyeceğini söyleyebilirim"

