Başıboş köpek terörü devam ediyor: 2 kişi yaralandı! Mahalleli, “yetkililer ihmal ediyor’ diye isyan etti

Diyarbakır Yenişehir’de iki vatandaşın sokak köpeği saldırısıyla yaralanması mahallede paniğe neden oldu. Mahalle sakini Habip Yıldız, defalarca bildirim yapmalarına rağmen müdahale edilmediğini belirterek, "Yeterince müdahale edilmediği için bu sokak köpekleri maalesef her sabah bizim önümüze geliyor ve insanlara zarar veriyor. Biz bu hayvanların toplatılmasını istiyoruz," sözleriyle yetkililere sert tepki gösterdi.