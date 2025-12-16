  • İSTANBUL
Başıboş köpek terörü devam ediyor: 2 kişi yaralandı! Mahalleli, "yetkililer ihmal ediyor' diye isyan etti

Başıboş köpek terörü devam ediyor: 2 kişi yaralandı! Mahalleli, “yetkililer ihmal ediyor’ diye isyan etti

Diyarbakır Yenişehir’de iki vatandaşın sokak köpeği saldırısıyla yaralanması mahallede paniğe neden oldu. Mahalle sakini Habip Yıldız, defalarca bildirim yapmalarına rağmen müdahale edilmediğini belirterek, "Yeterince müdahale edilmediği için bu sokak köpekleri maalesef her sabah bizim önümüze geliyor ve insanlara zarar veriyor. Biz bu hayvanların toplatılmasını istiyoruz," sözleriyle yetkililere sert tepki gösterdi.

Türkiye’nin birçok yerinde olduğu gibi Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde de başıboş sokak köpekleri terör estirmeye devam ediyor. Merkez Dönümlü Mahallesi'nde başıboş bir köpeğin saldırısına uğrayan M.K. ve S.Ö. isimli iki vatandaş vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Saldırgan köpeğin kalabalığa yönelmesiyle panik yaşanırken, olayın ardından bölge sakinleri yetkililerin görevini ihmal ettiğini ileri sürerek isyan etti.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde başıboş sokak köpeğin saldırısına uğrayan 2 kişi yaralandı. Merkez Yenişehir ilçesi Dönümlü Mahallesi'nde, başıboş sokak köpeğin saldırısına uğrayan M.K. ve S.Ö. el ve vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar M.K. ve S.Ö.'nün yardımına koşarken saldırgan köpeğin kalabalığa yönelmesi paniği artırdı. Hastaneye sevk edilen yaralılar tedavilerinin ardından tabucu edildi.

"Yeterince müdahale edilmediğini düşünüyorum" Daha önce oğlu ve kendisine de köpeklerin saldırdığını belirten mahalle sakini Habip Yıldız, ''Önceki gün burada iki kişi köpek saldırısına uğradı. Bundan 20-25 gün önce bizzat kendim 153'e bunu bildirmiştim." dedi.

Yıldız, çocuğunu okuldan getirirken 12 defa köpek saldırısına uğradıklarını ve bir binaya sığınmak zorunda kaldıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bunu bildirdim, değerlendirmeye alındığını söylediler ama yeterince müdahale edilmediğini düşünüyorum. "

"Yeterince müdahale edilmediği için bu sokak köpekleri maalesef her sabah bizim önümüze geliyor ve insanlara zarar veriyor. Biz bu hayvanların toplatılmasını istiyoruz. Buradaki insanların zarar görmemesini istiyoruz."

