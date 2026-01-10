  • İSTANBUL
Giriş Tarihi:

Uzman isim: Uzun yaşam konusunda uyarı yaptı! Uyku için 10 sır... Yoğun çaba gösterip şikayet edenler bunu yapıyor

ABD’de yapılan kapsamlı bir araştırma, uyku ile ilgili düzenli olarak yeterince uyumamanın uzun yaşam süresini kısalttığını ortaya koydu. Çalışmalar devam ederken uzmanlar uyarı yaptı! Peki, uyku için yoğun çaba gösterenler, uykusuzluk için ne yapmalı? Uzmanlar konuya ilişkin güncel verilerini duyurdu.

Foto - Uzman isim: Uzun yaşam konusunda uyarı yaptı! Uyku için 10 sır... Yoğun çaba gösterip şikayet edenler bunu yapıyor

İyi uykunun ölçütü yalnızca saatle değil, uykunun yapısıyla da değerlendiriliyor. Derin uykuya giremeyen kişilerin, uyku araştırmalarında yaşam kalitesi göstergelerinin daha olumsuz seyrettiği belirtiliyor. Akıllı saatler ve bileklikler uyku evrelerini ölçebiliyor. REM ve derin uyku süresi azsa, bir uyku testi yaptırmanız öneriliyor.

Foto - Uzman isim: Uzun yaşam konusunda uyarı yaptı! Uyku için 10 sır... Yoğun çaba gösterip şikayet edenler bunu yapıyor

Söz konusu uykusuzluğun en büyük nedenlerinden biri yatmadan önce ekrana bakmak. Coatsworth, "Uyumadan bir saat önce ekrandan uzak durmak, uykusuzluğa karşı atılacak ilk adım" diyor. Coatsworth uykusuzluğun “stresli bir belirti” olduğunu ve yeni yıl hedeflerini de raydan çıkarabildiğini söylüyor.

Foto - Uzman isim: Uzun yaşam konusunda uyarı yaptı! Uyku için 10 sır... Yoğun çaba gösterip şikayet edenler bunu yapıyor

Meyve ve sebze tüketimi artarken kimyasal kalıntı riski artıyor. Bütçesi yetenlerin organik gıdalar tüketmesini öneren Coatsworth bu mümkün değilse meyve ve sebzelerin iyice yıkanması gerektiğinin altını çiziyor.

Foto - Uzman isim: Uzun yaşam konusunda uyarı yaptı! Uyku için 10 sır... Yoğun çaba gösterip şikayet edenler bunu yapıyor

Uzun raf ömürlü, bozulmayan ürünler bağırsak mikrobiyotasını bozuyor. Taze et, sebze, meyve ve balık tüketmek en sağlıklısı olarak değerlendiriliyor. Turşu, lahana turşusu, kimchi gibi fermente gıdalar da bağırsak için faydalı görülüyor. Gün boyu oturmak büyük bir risk taşıyor. Her 20 dakikada bir ayağa kalkmak, esnemek ve kasları çalıştırmak öneriliyor. Coatsworth, haftada sadece üç gün değil, her gün hareket etmenin alışkanlık haline getirilmesi gerektiğini belirtiyor. Stres, tüm sağlık hedeflerini sabote ediyor. Günde en az 10 dakika bilinçli nefes egzersizi öneriliyor. Tekniğin etkisini görmek için en az iki hafta sürdürmek gerekiyor. Ucuz kaçak sigaralar nedeniyle sigara kullanımı yeniden artıyor. Sigara içenlerde akciğer kanseri riski yaklaşık 14 kat fazla. Ayrıca ömür boyu nefes darlığı ve ciddi hastalık riski var. Gençler arasında yüksek nikotinli elektronik sigaralar yayılıyor. Nikotin vücudu sürekli "savaş ya da kaç" moduna sokuyor, bu da kalp-damar sistemine zarar veriyor. Araştırmalar, e-sigara kullananlarda kalp ritminin bozulduğunu gösteriyor. Yalnızlık zihinsel gerilemeyi hızlandırıyor, stresi artırıyor ve kalp hastalığı riskini yükseltiyor. Coatsworth, yalnız olmayanlara çağrı yapıyor: "Yalnız olabilecek insanlara ulaşın, bir telefon, bir ziyaret, bir sohbet büyük fark yaratır."

