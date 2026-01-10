Uzman isim: Uzun yaşam konusunda uyarı yaptı! Uyku için 10 sır... Yoğun çaba gösterip şikayet edenler bunu yapıyor

Uzun raf ömürlü, bozulmayan ürünler bağırsak mikrobiyotasını bozuyor. Taze et, sebze, meyve ve balık tüketmek en sağlıklısı olarak değerlendiriliyor. Turşu, lahana turşusu, kimchi gibi fermente gıdalar da bağırsak için faydalı görülüyor. Gün boyu oturmak büyük bir risk taşıyor. Her 20 dakikada bir ayağa kalkmak, esnemek ve kasları çalıştırmak öneriliyor. Coatsworth, haftada sadece üç gün değil, her gün hareket etmenin alışkanlık haline getirilmesi gerektiğini belirtiyor. Stres, tüm sağlık hedeflerini sabote ediyor. Günde en az 10 dakika bilinçli nefes egzersizi öneriliyor. Tekniğin etkisini görmek için en az iki hafta sürdürmek gerekiyor. Ucuz kaçak sigaralar nedeniyle sigara kullanımı yeniden artıyor. Sigara içenlerde akciğer kanseri riski yaklaşık 14 kat fazla. Ayrıca ömür boyu nefes darlığı ve ciddi hastalık riski var. Gençler arasında yüksek nikotinli elektronik sigaralar yayılıyor. Nikotin vücudu sürekli "savaş ya da kaç" moduna sokuyor, bu da kalp-damar sistemine zarar veriyor. Araştırmalar, e-sigara kullananlarda kalp ritminin bozulduğunu gösteriyor. Yalnızlık zihinsel gerilemeyi hızlandırıyor, stresi artırıyor ve kalp hastalığı riskini yükseltiyor. Coatsworth, yalnız olmayanlara çağrı yapıyor: "Yalnız olabilecek insanlara ulaşın, bir telefon, bir ziyaret, bir sohbet büyük fark yaratır."