Uzman isim tek tek sıraladı! Araç yangınları bu sebeple yaşanıyormuş

Prof. Dr. Kadir Aydın, bu yangınları önlemenin en önemli yolunun bakım olduğunu ifade ederek, “Zamanında periyodik kontrolleri, bakımını yaptırmak, değişmesi gereken parçaları, yıpranmış, eskimiş parçaları da zamanında değiştirmek gerekiyor. Ayrıca on numara yağ içerisindeki hidrokarbonlar çok parlayıcı ve yanıcı bu tür şeylere dikkate etmek lazım ama sektör zor duruma girdiği zaman da rekabet için mecburen buna gidiyorlar. Bu duruma aslında devlet olarak çözüm bulmak lazım. Devletin bu konuda vergisel avantajlar sağlayarak, kara yolu taşımacılığını desteklemesi gerekiyor. Nasıl hava yolunda veya deniz yolunda vergisel avantajlar sağlanıyorsa, burada gemilere, uçaklara benzer bir şey kara yolu taşımacılığında da sağlanabilir diye düşünüyorum” dedi.