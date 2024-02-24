Uzman isim tek tek sıraladı! Araç yangınları bu sebeple yaşanıyormuş

Otobüslerin yanmasıyla ilgili olarak farklı sebeplerin olduğunu belirten Aydın, ''Otobüslerde durum biraz daha farklı. Çünkü otobüs genellikle motorin maliyetlerinin yüksek olması, her zaman dolu gidemiyor tabi. Dolayısıyla yakıt maliyetlerini finanse edebilmek için genellikle atık yağlardan hafif hidrokarbonlarla inceltilmiş yakıt dediğimiz on numaralı yağ kullanımı çok yaygın olduğu için ağırlıklı olarak yangınlar bunlardan kaynaklanıyor. Bir de biliyorsunuz otobüs yolcuları için servis yapılıyor. Çay ve kahve makinesi var. Enerji, güç çeken bir makine bunlar, sık sık sigorta attırıyor. Bunu engellemek için de genellikle doğrudan direkt bağlantılar ve bu sebeple oluşabilen hatalar da diğer bir yangının sebebi’’ diye konuştu.