Uzman isim sebepleri sıraladı! Çocuklar neden bu kadar çok öksürüyor?

“Hava yollarına kaçan partiküller, aşırı sekresyon, irritan gazlar, hava yollarının şişmesi, aşırı sıcak veya soğuk gibi ısı değişiklikleri öksürüğü uyarabilir. Hava yollarının büyük bir bölümünde ve havayolları dışında (dış kulak yolu, yemek borusunu alt kısmında vs) öksürük reseptörleri yani uyarılar ile tetiklenen bölgeler vardır. Mekanik veya kimyasal uyarılara bağlı olarak öksürük oluşabilir. Üst solunum yolu enfeksiyonları, bronş aşırı duyarlılığı, astım, reflü hastalığı, bazı ilaçlar ve aktif (kendisi içiyor) veya pasif (çevresindekiler) sigara dumanı maruziyeti gibi durumlarda öksürük reseptör duyarlılığı artar. Bu uyarılar sürekli ise öksürük refleksi baskılanabilir.”