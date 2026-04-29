Pakistan savaşı ünlü savunma sanayi şirketini zengin etti: Rekor kar açıkladılar

Şirket performansı sadece geçen yılla sınırlı kalmadı ve bu yılın ilk çeyreğinde de satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 80 oranında yükseldi. Piyasa değeri açısından Çin'in en büyük savunma firmalarından biri olan AVIC Chengdu, bu güçlü finansal tabloyu jet üretim operasyonlarını da kapsayan başarılı varlık yeniden yapılandırma sürecine bağladı. Şirketin tek motorlu ve çok rollü J-10 model Çin savaş uçağı, geçen yılın Mayıs ayında Pakistan'ın Fransız yapımı Rafale jetleri de dahil olmak üzere birden fazla Hindistan uçağını düşürdüğünü iddia etmesiyle dünya gündemine oturdu. Hindistan tarafı uçak kaybettiğini kabul etmesine rağmen sayı belirtmedi ve Pakistan'a ait bazı uçakları imha ettiğini savundu.