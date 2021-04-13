2021-04-13 15:17:47 Uzman isim açıkladı! İşte Ramazan'da kilo almamak için 10 altın kural
Ramazan ayı, öğün sayısının azalması ve beslenme düzenindeki değişiklikler nedeniyle genellikle sindirim ve kilo problemlerini beraberinde getiriyor. Ramazan ayının ardından bayramda da kişiler daha fazla yeme eğilimine giriyor. Ay boyunca yavaşlayan metabolizma, kilo alımındaki en büyük etkenlerden biri oluyor. Ancak alınacak bazı önlemler ile bu süreç, beslenmeye bağlı sıkıntılar yaşanmadan rahat bir şekilde geçirilebiliyor. Diyestisyen M. Refik Sezgin, Ramazan ayında dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.