Şimşek, 'all on four' implant tekniği sırasında uygulanan aşamalar ise şu şekilde sıraladı; "İlk aşamada tıpkı geleneksel implant tedavisinde olduğu gibi doktor tedavisi bulunur. Bu aşamada all on four implant tekniği için hastanın ağız ve çene yapısı radyolojik görüntülemeler yardımıyla çıkarılır. Eğer hastanın ağzında hala az sayıda diş varsa all on four implant tedavisine geçmeden önce bu dişler lokal anestezi altında çıkarılır. Çekilen dişlerin all four implant tekniği için yerleştirilecek köklerin konumuyla uyumlu olması halinde implantları hemen yerleştirmek mümkündür. Hastanın diş ölçüleri alınarak buna uygun protez dişler yapıldıysa implantın uygulanmasının ardından protezler de yerleştirilebilir. Bu anlamda all on 4 implant tekniği hastalara son derece pratik bir uygulama vadetmektedir. Buna karşılık implant, çekim sırasında yerleştirilmediyse protezlere geçmeden önce 3 ay beklemek gerekir. Bu süreçte hastaya geçici protez uygulanabilir. All on four tedavisinin başarıyla sonuçlandığından emin olmak için 3. ve 6. aylarda rutin kontrollerinizi aksatmamanız önemlidir. Sanıldığının aksine all on four implant tekniği diğer implant tedavilerinden daha uzun ya da daha zorlu bir süreç değildir. Tüm dişler yerine çene kemiğinin sadece 4 noktasına implant uygulandığı için iyileşme süreci kolaydır."