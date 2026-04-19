Uzman isim açıkladı: Cilt lekeleri nasıl geçer? Cilt lekelerine hangi vitaminler iyi gelir?

Bununla birlikte bazı ağrı kesiciler, doğum kontrol hapları ve hatta her gün baktığımız telefon-tablet ekranlarından yayılan mavi ışık bile leke oluşumunu tetikleyebilir. Bu yüzden sadece dışarı çıkarken değil, ekran karşısında vakit geçirirken de dikkatli olmak gerekiyor. cilt lekelerine hangi vitaminler iyi gelir? E Vitamini: Tam bir antioksidan kalkanıdır. Avokado, badem ve ay çekirdeği ile cildinizin nem dengesini koruyabilirsiniz. E vitamini antioksidan özellikleri sayesinde serbest radikalleri nötralize ederek cildi korur, eksikliği durumunda ciltte leke oluşumu görülebilir. * D Vitamini: Hücrelerin büyümesi ve onarımı için şarttır; somon, yumurta ve tofu bu konuda harika kaynaklardır. * C Vitamini: Kolajen üretiminin motorudur. Turunçgiller, mango ve çilek ile cildinize ışıltı katabilirsiniz. C vitamininin cilt üzerindeki en büyük faydası cilt lekeleri üzerinde görülüyor. * Su Kaynağı Besinler: Nemli bir cilt, genç bir cilttir. Karpuz, salatalık ve kereviz sapı gibi su içeriği yüksek gıdalarla cildinizi içeriden nemlendirebilirsiniz. (akşam)