Uzayda ezber bozan keşif: Dev kara delik galaksisini gölgede bıraktı

James Webb Uzay Teleskobu (JWST) ile gözlem yapan gök bilimciler, Büyük Patlama’dan sadece 700 milyon yıl sonrasına ait, ev sahibinden daha yaşlı olan ve astrofizik kurallarını kökten sarsan 50 milyon güneş kütleli bir süper kütleli kara delik keşfetti. Keşif, evrenin henüz şimdiki yaşının yüzde 5'indeyken var olan ve "Küçük Kırmızı Nokta" (Little Red Dot) olarak sınıflandırılan "Abell2744-QSO1" adlı sıra dışı bir gök cisminin incelenmesiyle yapıldı. Normal şartlarda sadece bin 300 ışık yılı genişliğindeki bu küçük yapıyı detaylıca incelemek imkansızken, "Pandora’nın Kümesi" olarak da bilinen devasa galaksi kümesi Abell 2744’ün yarattığı kütleçekimsel merceklenme etkisi devreye girdi. Uzay-zamanı bükerek bu uzak yapıyı dev bir büyüteç gibi büyüten ve gökyüzünde üç ayrı kopya halinde görüntüleyen bu doğal fenomen, teleskobun nesneyi doğrudan analiz etmesini sağladı.