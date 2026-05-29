Uzayda ezber bozan keşif: Dev kara delik galaksisini gölgede bıraktı
Uzay biliminde mevcut tüm teorileri çöpe attıran tarihi bir gelişme yaşandı. James Webb Uzay Teleskobu’nun objektifine takılan ve Büyük Patlama’nın hemen ardından şekillenen 50 milyon güneş kütlesine sahip devasa bir kara delik, içinde barındığı cüce galaksiyi kütlesel olarak tamamen gölgede bıraktı. Yıldızların doğumundan bile önce, doğrudan ilksel gaz yoğunlaşmasıyla meydana geldiği belirlenen bu çıplak dev, evrenin ilk haritasına dair bilinen tüm doğruları baştan aşağı değiştiriyor.