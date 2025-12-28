Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında bomba detaylar! Kimi yer sağladı kimi ağı büyüttü

İstanbul merkezli yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheliden 17’si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tutuklananlar arasında, iş dünyasından FLO Yönetim Kurulu üyesi Mahmut Uğur Ziylan ve Hamdi Burak Beşer ile model ve sosyal medya fenomeni Melisa Fidan Çalışkan gibi kamuoyunun yakından tanıdığı isimler de bulunuyor. Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, bazı şüphelilerin “yer ve imkân sağlama” faaliyeti yürüttüğü, sosyal medyada etkili olan bazı isimlerin ise kurulan ağı genişleterek organizasyonu büyüttüğü iddia ediliyor. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü, yeni gözaltılar ve ek delillerin dosyaya girmesinin beklendiği öğrenildi.