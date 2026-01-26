  • İSTANBUL
Uyuşturucu testi pozitif çıkan ünlü isim, Teşkilat dizisinden kovuldu
Uyuşturucu testi pozitif çıkan ünlü isim, Teşkilat dizisinden kovuldu

Yasaklı madde testi pozitif çıkan ünlü yapımcı Timur Savcı'nın adı ve TimsBi yapım şirketi, altı sezondur yayınlanan Teşkilat dizisinin jeneriğinden çıkarıldı.

Foto - Uyuşturucu testi pozitif çıkan ünlü isim, Teşkilat dizisinden kovuldu

TRT 1'de yayınlanan ve altı sezondur ekran yolculuğunu sürdüren Teşkilat dizisinin jeneriğinde önemli bir değişiklik yapıldı. Dizinin yapımcısı Timur Savcı'nın adı, yeni bölümde jenerikte yer almadı. Aynı şekilde Savcı'nın ortağı olduğu TimsBi yapım şirketinin ismi de jenerikten çıkarıldı.

Foto - Uyuşturucu testi pozitif çıkan ünlü isim, Teşkilat dizisinden kovuldu

Yasaklı madde testipozitif çıkan Timur Savcı, geçtiğimiz günlerde ortağı olduğu yapım şirketinde de isim değişikliğine gitmişti. Bu gelişmelerin ardından, Teşkilat dizisinin yeni bölümünde yapımcılar Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın isimlerine ve TimsBi logosuna jenerikte yer verilmedi. Daha önce 163 hafta boyunca hem yapımcıların hem de yapım şirketinin adı dizinin jeneriğinde bulunuyordu.

Foto - Uyuşturucu testi pozitif çıkan ünlü isim, Teşkilat dizisinden kovuldu

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, altı sezondur devam eden Teşkilat dizisinin ekibi bundan böyle faturalarını TimsBi yerine Double Click adlı yeni bir şirket üzerinden kesecek.

Foto - Uyuşturucu testi pozitif çıkan ünlü isim, Teşkilat dizisinden kovuldu

TRT cephesinde bu yönde değişiklikler yaşanırken, Kanal D ekranlarında yayınlanan ve aynı yapım şirketine ait olan Eşref Rüya dizisinde şu ana kadar herhangi bir jenerik ya da yapımcı değişikliği görülmedi.

