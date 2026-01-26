Uyuşturucu testi pozitif çıkan ünlü isim, Teşkilat dizisinden kovuldu

Yasaklı madde testipozitif çıkan Timur Savcı, geçtiğimiz günlerde ortağı olduğu yapım şirketinde de isim değişikliğine gitmişti. Bu gelişmelerin ardından, Teşkilat dizisinin yeni bölümünde yapımcılar Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın isimlerine ve TimsBi logosuna jenerikte yer verilmedi. Daha önce 163 hafta boyunca hem yapımcıların hem de yapım şirketinin adı dizinin jeneriğinde bulunuyordu.