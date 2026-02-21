Uyuşturucu itirafı sonrası TRT’den “İsmail Hacıoğlu” hamlesi

Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu’nun yasaklı madde kullandığını itiraf etmesi üzerine TRT yönetimi sert bir karara imza atarak oyuncuyu "Cennetin Çocukları" dizisinden çıkardı. Hamlelerini bununla sınırlı tutmayan TRT, dijital platformu Tabii’de yer alan ve Hacıoğlu’nun başrolünde olduğu "Rüzgarlı Pazar" dizisine ait tüm tanıtım ve görselleri de sosyal medya hesaplarından kaldırdı. Yaşanan bu gelişme sonrası yapım ekiplerinin yeni başrol arayışına girdiği ve projelerin geleceğinin belirsizliğini koruduğu ifade edildi.