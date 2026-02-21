  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Beklenmedik gelişme! Amerikalılar Türk devini 1 milyar dolara satın aldı: Nadr görülen bir durum 1 saat içinde 1 milyona ulaştı! Telefonlar susmak bilmedi! Muammer İmat'ın antika aşkı sınır tanımıyor! Osmanlı kamasından asırlık kemençeye: Bodrum katında eskiye dair ne ararsan var Bilal Erdoğan, açtı ağzını yumdu gözünü: Bu durum karşısında çıldırıyorlar Selçuk Bayraktar'ın 'SİHA'ya ihtiyacınız olursa ve biz vermezsek çok şey değişir' dediği ülke Türkiye'den SİHA istiyor Şişkinliğe ve reflüye son: Ramazan'da mide rahatsızlıklarına son verecek kurallar! Güle güle Gabriel Sara! Galatasaray’ın kasası ağzına kadar dolacak Kayıt altına alınacak ve izlenecek Yabancı istilacılara geçit verilmeyecek Avrupa devleri, transfer için kene gibi yapışmıştı! Osimhen kararını verdi
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Uyuşturucu itirafı sonrası TRT’den "İsmail Hacıoğlu" hamlesi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Uyuşturucu itirafı sonrası TRT’den “İsmail Hacıoğlu” hamlesi

Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu’nun yasaklı madde kullandığını itiraf etmesi üzerine TRT yönetimi sert bir karara imza atarak oyuncuyu "Cennetin Çocukları" dizisinden çıkardı. Hamlelerini bununla sınırlı tutmayan TRT, dijital platformu Tabii’de yer alan ve Hacıoğlu’nun başrolünde olduğu "Rüzgarlı Pazar" dizisine ait tüm tanıtım ve görselleri de sosyal medya hesaplarından kaldırdı. Yaşanan bu gelişme sonrası yapım ekiplerinin yeni başrol arayışına girdiği ve projelerin geleceğinin belirsizliğini koruduğu ifade edildi.

1
#1
Foto - Uyuşturucu itirafı sonrası TRT’den "İsmail Hacıoğlu" hamlesi

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Cennetin Çocukları dizisinin başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu, yasaklı madde kullandığını itiraf etmesinin ardından projeden çıkarıldı. Gelişmenin ardından bir adım da TRT Tabii platformundan geldi.

#2
Foto - Uyuşturucu itirafı sonrası TRT’den "İsmail Hacıoğlu" hamlesi

Ünlülere yönelik yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınan Hacıoğlu, soruşturma sürecinde test için örnek verdiktenhemen sonra test sonuçları açıklanmadan yasaklı madde kullandığını kabul etmişti.

#3
Foto - Uyuşturucu itirafı sonrası TRT’den "İsmail Hacıoğlu" hamlesi

Oyuncunun, TRT yönetimi tarafından Cennetin Çocukları dizisi kadrosundan çıkarıldığı bildirildi. Yapım ekibinin yeni başrol için arayışa başladığı ifade edildi.

#4
Foto - Uyuşturucu itirafı sonrası TRT’den "İsmail Hacıoğlu" hamlesi

Öte yandan TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanması planlanan Rüzgarlı Pazar dizisiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Çekimleri tamamlanan ve başrollerini İsmail Hacıoğlu ile Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı dizinin tanıtımına ilişkin tüm paylaşımlar platformun sosyal medya hesaplarından kaldırıldı.

#5
Foto - Uyuşturucu itirafı sonrası TRT’den "İsmail Hacıoğlu" hamlesi

Henüz yayın tarihi açıklanmayan projeyle ilgili bu hamle, dizinin akıbetine dair soru işaretlerini artırdı. TRT ve Tabii cephesinden konuya ilişkin yeni bir açıklama yapılmadı.

#6
Foto - Uyuşturucu itirafı sonrası TRT’den "İsmail Hacıoğlu" hamlesi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Neron11

Olması gereken olmuş teşekkürler TRT
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Bunu Etiyopyalılar bile beklemiyordu... Erdoğan'ın öyle bir iyiliği dokundu ki! Tüm dünyanın dilinde
Gündem

Bunu Etiyopyalılar bile beklemiyordu... Erdoğan'ın öyle bir iyiliği dokundu ki! Tüm dünyanın dilinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Addis Ababa ziyareti sırasında kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Başkentin düzenli şehir yapısı ve ..
Sıcak saatler yaşanıyor! Rus savaş uçakları havalandı
Dünya

Sıcak saatler yaşanıyor! Rus savaş uçakları havalandı

Rus bombardıman uçakları, Bering Denizi üzerinde planlı uçuş yaptı. Uçuşun 14 saatten fazla sürdüğü aktarılan açıklamada, bu uçaklara "Su-35..
NATO'da neler oluyor? ABD, savaş uçaklarını çekti
Dünya

NATO'da neler oluyor? ABD, savaş uçaklarını çekti

Norveç, Amerika Birleşik Devletleri'nin mart ayında yapılacak NATO tatbikatından savaş uçaklarını çektiğini açıkladı.

14 yıl aradan sonra... Suriye'nin başkenti Şam’da bir ilk
Dünya

14 yıl aradan sonra... Suriye'nin başkenti Şam’da bir ilk

Suriye'nin başkenti Şam’da 14 yıl sonra ilk kez ramazan topu atıldı. Ramazan ayının simgelerinden biri haline gelen bu gelenek, Arap ve İsla..
Ali İhsan Yavuz sandık için tarihi verdi!
Gündem

Ali İhsan Yavuz sandık için tarihi verdi!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Kilis’ten muhalefetin erken seçim hayallerine adeta set çekti. AK Parti İl Başkanlığı’nda ..
Bakan Şimşek’ten flaş açıklama: Vergiler artmayacak
Ekonomi

Bakan Şimşek’ten flaş açıklama: Vergiler artmayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Programın geleceğine, siyasi sahiplenilmesine ilişkin spekülasyonlar artık bir karşılık bulmuyor. Tü..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23