SON DAKİKA
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Türk askeri ülkedeydi, sondaj gemileri de yola çıkmıştı! Beklenmedik açıklama geldi: Durdurabiliriz
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türk askeri ülkedeydi, sondaj gemileri de yola çıkmıştı! Beklenmedik açıklama geldi: Durdurabiliriz

Türk askerinin bulunduğu ve sondaj gemilerinin yola çıktığı Somali için beklenmedik bir açıklama geldi. Açıklamada, 'desteği kesebiliriz' denildi.

#1
Foto - Türk askeri ülkedeydi, sondaj gemileri de yola çıkmıştı! Beklenmedik açıklama geldi: Durdurabiliriz

Mepanews'te yer alan habere göre, BM Dünya Gıda Programı (WFP) Cuma günü yaptığı açıklamada, "yeni fon sağlanmaması halinde Nisan ayına kadar Somali'deki insani yardımı durdurmak zorunda kalacağı" uyarısında bulundu. Roma merkezli kuruluş, 2025 yılı başında 2.2 milyon olan acil gıda yardımı alan kişi sayısını bugün 600 bine düşürmek zorunda kaldığını ifade etti. WFP'den yapılan açıklamada, "Acil finansman sağlanmadığı takdirde, WFP Nisan ayına kadar insani yardımı durdurmak zorunda kalacaktır" denildi.

#2
Foto - Türk askeri ülkedeydi, sondaj gemileri de yola çıkmıştı! Beklenmedik açıklama geldi: Durdurabiliriz

Ocak ayı başında ABD, başkent Mogadişu'nun limanındaki ABD tarafından finanse edilen bir WFP deposunun tahrip edilmesinin ardından "hırsızlık" ve "hükümet müdahalesi" raporları üzerine Somali'ye yardımı askıya almıştı. ABD, 29 Ocak'ta WFP gıda dağıtımının yeniden başladığını duyurmuştu.

#3
Foto - Türk askeri ülkedeydi, sondaj gemileri de yola çıkmıştı! Beklenmedik açıklama geldi: Durdurabiliriz

Ancak tüm BM kuruluşları, Başkan Donald Trump'ın geçen yıl Beyaz Saray'a dönmesinin ardından Washington'un dünya genelinde yardımları kesmeye başlamasından bu yana ciddi finansman sıkıntısı yaşandığı konusunda uyarıda bulundu.

#4
Foto - Türk askeri ülkedeydi, sondaj gemileri de yola çıkmıştı! Beklenmedik açıklama geldi: Durdurabiliriz

#5
Foto - Türk askeri ülkedeydi, sondaj gemileri de yola çıkmıştı! Beklenmedik açıklama geldi: Durdurabiliriz

WFP Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Direktörü Ross Smith Cuma günkü açıklamasında "Durum endişe verici bir hızla kötüye gidiyor. Aileler her şeylerini kaybetti ve birçoğu şimdiden uçurumun kenarına itilmiş durumda. Acil gıda desteği sağlanmadığı takdirde koşullar hızla kötüleşecektir. Belirleyici bir anın eşiğindeyiz. Acil önlem alınmazsa, çoğu kadın ve çocuk olan en savunmasız kişilere zamanında ulaşamayabiliriz." dedi. WFP'ye göre Somali'de yaklaşık 4.4 milyon kişi kriz düzeyinde gıda güvensizliği ile karşı karşıya.

