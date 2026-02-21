Türk askeri ülkedeydi, sondaj gemileri de yola çıkmıştı! Beklenmedik açıklama geldi: Durdurabiliriz

WFP Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Direktörü Ross Smith Cuma günkü açıklamasında "Durum endişe verici bir hızla kötüye gidiyor. Aileler her şeylerini kaybetti ve birçoğu şimdiden uçurumun kenarına itilmiş durumda. Acil gıda desteği sağlanmadığı takdirde koşullar hızla kötüleşecektir. Belirleyici bir anın eşiğindeyiz. Acil önlem alınmazsa, çoğu kadın ve çocuk olan en savunmasız kişilere zamanında ulaşamayabiliriz." dedi. WFP'ye göre Somali'de yaklaşık 4.4 milyon kişi kriz düzeyinde gıda güvensizliği ile karşı karşıya.