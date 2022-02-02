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Uykuya dalamayanlara karşı 4-7-8 tekniği

2022-02-02 05:30:41
Uykuya dalamayanlara karşı 4-7-8 tekniği

Uykusuzluk çekenler için geliştirilen 4-7-8 tekniği ile 1 dakika içinde uykuya dalmak mümkün.

#1
Foto - Uykuya dalmakta sık sık zorluk çekiyorsanız, 4-7-8 tekniğini en büyük yardımcılarınızdan biri olabilir.

Uykuya dalmakta sık sık zorluk çekiyorsanız, 4-7-8 tekniğini en büyük yardımcılarınızdan biri olabilir.

#2
Foto - Son zamanlarda oldukça popüler hale gelen ve uyku sorunlarını ortadan kaldıran 4-7-8 tekniğinin, bütün hafta uyguladıktan sonra uykuya dalmak için en kolay ve en etkili yöntemlerden biri olduğunu göreceksiniz.

Son zamanlarda oldukça popüler hale gelen ve uyku sorunlarını ortadan kaldıran 4-7-8 tekniğinin, bütün hafta uyguladıktan sonra uykuya dalmak için en kolay ve en etkili yöntemlerden biri olduğunu göreceksiniz.

#3
Foto - ABD'li bütünleştirici tıp uzmanı Dr. Andrew Weil tarafından geliştirilen 4-7-8 tekniği, eski meditasyon ve nefes odaklı tekniklere dayanmaktadır.

ABD'li bütünleştirici tıp uzmanı Dr. Andrew Weil tarafından geliştirilen 4-7-8 tekniği, eski meditasyon ve nefes odaklı tekniklere dayanmaktadır.

#4
Foto - Dr. Weil verdiği bir demeçte,

Dr. Weil verdiği bir demeçte, "Gecenin bir yarısı uyanırsanız tekrar uykuya dalmak için en iyi yöntem bu.

#5
Foto - İstediğiniz değişiklikleri elde etmenin anahtarı, bu tekniği haftalar, aylar ve hatta yıllar boyunca tutarlı bir şekilde uygulamaktır.

İstediğiniz değişiklikleri elde etmenin anahtarı, bu tekniği haftalar, aylar ve hatta yıllar boyunca tutarlı bir şekilde uygulamaktır." ifadelerini kullanıyor.

#6
Foto - 4-7-8 tekniğini ilk başlarda birkaç kez denediğinizde, uykuya dalmanıza yardımcı olması 60 saniyeden biraz daha uzun sürebilir, ancak hayattaki diğer şeylerde olduğu gibi pratik yapmanız işinizi çözecektir.

4-7-8 tekniğini ilk başlarda birkaç kez denediğinizde, uykuya dalmanıza yardımcı olması 60 saniyeden biraz daha uzun sürebilir, ancak hayattaki diğer şeylerde olduğu gibi pratik yapmanız işinizi çözecektir.

#7
Foto - Dr. Weil'in işaret ettiği gibi bu tekniği ne kadar çok uygularsanız o kadar etkili olur.

Dr. Weil'in işaret ettiği gibi bu tekniği ne kadar çok uygularsanız o kadar etkili olur.

#8
Foto - Solunumunuzu etkileyen bir solunum hastalığı veya benzeri bir hastalığınız varsa, 4-7-8'i denemeden önce doktorunuza danışın.

Solunumunuzu etkileyen bir solunum hastalığı veya benzeri bir hastalığınız varsa, 4-7-8'i denemeden önce doktorunuza danışın.

#9
Foto - 4-7-8 tekniği nasıl uygulanır? 4-7-8 tekniğini bu adımlarla uygulayabilirsiniz:

4-7-8 tekniği nasıl uygulanır? 4-7-8 tekniğini bu adımlarla uygulayabilirsiniz:

#10
Foto - 1. Rahat bir pozisyon alın ve vücudunuzu gevşetin.

1. Rahat bir pozisyon alın ve vücudunuzu gevşetin.

#11
Foto - 2. 4 saniye boyunca burnunuzdan nefes alın.

2. 4 saniye boyunca burnunuzdan nefes alın.

#12
Foto - 3. 7 saniye boyunca nefesinizi tutun.

3. 7 saniye boyunca nefesinizi tutun.

#13
Foto - 4. Ağzınızdan 8 saniye boyunca nefes verin.

4. Ağzınızdan 8 saniye boyunca nefes verin.

#14
Foto - 5. Döngüyü 4 defaya kadar tekrarlayın.

5. Döngüyü 4 defaya kadar tekrarlayın.

#15
Foto - Bu tekniğin klinik etkinliğini belirlemek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır, ancak şu ana kadar yapılan çalışmalar ritmik nefes alma tekniğinin gevşeme duygularını artırmaya ve kaygıyı azaltmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor.

Bu tekniğin klinik etkinliğini belirlemek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır, ancak şu ana kadar yapılan çalışmalar ritmik nefes alma tekniğinin gevşeme duygularını artırmaya ve kaygıyı azaltmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor.

#16
Foto - Ek bir avantaj olarak nefesinize odaklanırsanız, diğer şeylerden (cep telefonuna bakmak veya sizi uykudan uzaklaştıran başka bir düşünce gibi) sıyrılırsınız ve dikkatinizi dağıtmazsınız.

Ek bir avantaj olarak nefesinize odaklanırsanız, diğer şeylerden (cep telefonuna bakmak veya sizi uykudan uzaklaştıran başka bir düşünce gibi) sıyrılırsınız ve dikkatinizi dağıtmazsınız.

#17
Foto - Önünüzdeki birkaç hafta boyunca bu tekniğe bağlı kalmaya çalışın ve işe yarayıp yaramayacağını test edin.

Önünüzdeki birkaç hafta boyunca bu tekniğe bağlı kalmaya çalışın ve işe yarayıp yaramayacağını test edin.

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