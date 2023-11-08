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Sağlık
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Uyku sorunu yaşayanlar dikkat! Bu besinler yüzde 266 hormonları tavan yapıyor

2023-11-08 09:16:08
Uyku sorunu yaşayanlar dikkat! Bu besinler yüzde 266 hormonları tavan yapıyor

Sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için, uyku ve egzersiz kadar önemli bir diğer faktör de uykudur. Uzmanlar, sağlıklı bir uyku uyuyabilmeniz için bazı besinleri tüketerek melatonin hormonunu desteklemeniz gerektiğini belirtiyor. Bazı besinler, melatonin hormonunu &6'ya kadar artırıyor. Peki, hangi besinler uykuya geçişi kolaylaştırıyor? İşte tükettiğiniz andan itibaren etki eden, melatonin hormonunu destekleyen besinler...

#1
Foto - Uyku sorunu yaşayanlar dikkat! Bu besinler yüzde 266 hormonları tavan yapıyor

KEÇİBOYNUZU Keçiboynuzu içerisinde bulunan triptofan ve magnezyum uyku kalitesini artırıcı etki gösterir. Keçiboynuzu tüketimi, uyku hormonu olarak bilinen melatonin salgılanmasını kolaylaştırır.

#2
Foto - Uyku sorunu yaşayanlar dikkat! Bu besinler yüzde 266 hormonları tavan yapıyor

TOFU: Haşlannmış soya fasulyesinden elde edilen tofu, triptofan içerir ve bu nedenle uyku düzenlemesinde rol oynar.

#3
Foto - Uyku sorunu yaşayanlar dikkat! Bu besinler yüzde 266 hormonları tavan yapıyor

LAVANTA ÇAYI: Tadı ve kokusu nedeniyle oldukça lezzetli olan lavanta çayı, sakinleştirici özelliği nedeniyle uykuya geçiş sürecini kolaylaştırır.

#4
Foto - Uyku sorunu yaşayanlar dikkat! Bu besinler yüzde 266 hormonları tavan yapıyor

KİRAZ: Doğal melatanin kaynağıdır. Mevsiminde bulmakta zorlanıyorsanız yaz aylarında dondurucuya atabilir kışın kaynatarak suyunu içebilirsiniz. Uyumadan önce içeceğiniz bir bardak kiraz suyu melatonin hormonunun doğal bir şekilde artmasını sağlar.

#5
Foto - Uyku sorunu yaşayanlar dikkat! Bu besinler yüzde 266 hormonları tavan yapıyor

ÇİLEK: Vücutta seratonini artıran triptofan içeren çilek, tıpkı kiraz gibi mevsiminde değilse komposta olarak tüketebileceğiniz bir meyve. Çilek, sakinleştirici özelliği ile uyku kalitesini artırıyor.

#6
Foto - Uyku sorunu yaşayanlar dikkat! Bu besinler yüzde 266 hormonları tavan yapıyor

BADEM: En sağlıklı atıştırmalıklardan biri olan badem, melatonin üretimini destekleyen magnezyum içeriyor. Badem, aynı zamanda vücuttaki sağlıklı yağ oranının dengelenmesini sağlıyor.

#7
Foto - Uyku sorunu yaşayanlar dikkat! Bu besinler yüzde 266 hormonları tavan yapıyor

SARIMSAK: Selenyum içeren sarımsak, uykuya geçişi kolaylaştırması nedeniyle uykusuzluk çeken kişiler tarafından tüketilmesi gerekir. Sarımsak aynı zamanda vücuttaki toksini attığı için uyku kalitesinin artmasını sağlar.

#8
Foto - Uyku sorunu yaşayanlar dikkat! Bu besinler yüzde 266 hormonları tavan yapıyor

YULAF: Sağlıklı bir yaşam sürdürenlerin vagzeçilmez kahvaltısı olan yulaf, triptofan ve melatonin üretimine yardımcı olabilecek kompleks karbonhidratlar içerir.

#9
Foto - Uyku sorunu yaşayanlar dikkat! Bu besinler yüzde 266 hormonları tavan yapıyor

ANANAS: Ananas, uyumadan önce iki dilim tüketildiğinde melatonin hormonunu &6 artırıyor. Ananas, vücuttaki fazla ödemi de atıyor bu nedenle kilo dengesini koruyor.

#10
Foto - Uyku sorunu yaşayanlar dikkat! Bu besinler yüzde 266 hormonları tavan yapıyor

MUZ: Muz, vücuttaki seratonin hormonunun artmasını sağladığı için aynı zamanda melatonin hormonunun artmasını da sağlar. Uyumadan önce tüketeceğiniz bir adet muz, uykuya geçişinizi kolaylaştırır.

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