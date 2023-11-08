Uyku sorunu yaşayanlar dikkat! Bu besinler yüzde 266 hormonları tavan yapıyor

Sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için, uyku ve egzersiz kadar önemli bir diğer faktör de uykudur. Uzmanlar, sağlıklı bir uyku uyuyabilmeniz için bazı besinleri tüketerek melatonin hormonunu desteklemeniz gerektiğini belirtiyor. Bazı besinler, melatonin hormonunu &6'ya kadar artırıyor. Peki, hangi besinler uykuya geçişi kolaylaştırıyor? İşte tükettiğiniz andan itibaren etki eden, melatonin hormonunu destekleyen besinler...