Uygun fiyatlı otomobil Yudo 3 Türkiye'de

Yudo 3’ünde ülkemizde 700 bin ile 1 milyon TL arasında değişen bir satış fiyatına sahip olması bekleniyor. Konuyla ilgili geliş tarihi kurları ve değişen vergi dilimleri sebebiyle 300 bin TL gibi büyük bir makas ile tahminleri verebiliyoruz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…