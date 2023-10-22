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Otomotiv
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Uygun fiyatlı otomobil Yudo 3 Türkiye'de

2023-10-22 19:26:20
Uygun fiyatlı otomobil Yudo 3 Türkiye'de

Çinli elektrikli otomobil üreticisi Yudo Türkiye'ye geldi. İşte Yudo 3 fiyatı ve özellikleri.

#1
Foto - Uygun fiyatlı otomobil Yudo 3 Türkiye'de

Elektrikli otomobil çağına adapte olma hızı her geçen gün artıyor. Bununla birlikte dünya genelinden yeni markalar akın akın Türkiye pazarına geliyor.

#2
Foto - Uygun fiyatlı otomobil Yudo 3 Türkiye'de

Çinli otomobil üreticisi Yudo Auto’da onlardan biri. Kompakt elektrikli SUV modeli Yudo 3 ile Türkiye pazarına giriş yapmayı hedefleyen marka ve otomobille ilgili detaylar haberimizde…

#3
Foto - Uygun fiyatlı otomobil Yudo 3 Türkiye'de

Elektriklenme çağı tüm hızıyla sürerken birçok yeni marka da Türkiye pazarına giriş yapıyor. Bu kapsamda Çinli otomobil üreticisi Yudo Türkiye’ye giriş yapacak. Uygun ve iddialı fiyat politikası ile bizleri bekleyen Yudo için tek sıkıntı Türkiye’de Çinli otomobil üreticilerine uygulanan yüzde 40’lık ek vergi dilimi.

#4
Foto - Uygun fiyatlı otomobil Yudo 3 Türkiye'de

Bildiğiniz üzere Tesla’da Çin’de üretim yapan bir marka ve Türkiye’de sattığı Model Y’lerin bu vergi dilimine girmemesi için Almanya’daki fabrikasında üretilen otomobillerini getiriyor.

#5
Foto - Uygun fiyatlı otomobil Yudo 3 Türkiye'de

Çinli marka ilk etapta elektrikli SUV modeli Yudo 3 ile giriş yapacak. 415 kilometre menzile sahip olan Yudo 3 genel hatlarıyla Çinli uygun fiyatlı diğer markalar gibi küçük bir tasarımı benimsemiş. 95 Hp güç üreten elektrikli motoru ile saatte 130 kilometre hız yapan Yudo 3 yüzde 30’da yüzde 80’e 35 dakikada şarj oluyor. Yurtdışında 12 bin 300 dolar gibi iddialı ve gerçekten uygun bir fiyata satılıyor.

#6
Foto - Uygun fiyatlı otomobil Yudo 3 Türkiye'de

Türkiye’ye getirilmesi planlanan modelin ayda 150 ile 200 adet satılması planlanıyor. Tedarik zincirindeki aksamalara bağlı olarak 50 adet fire payı verilmiş durumda. Konuyla ilgili olarak rakip görülebilecek tek otomobil Dacia Spring. Spring Türkiye’ye geçtiğimiz aylarda giriş yaptı ve 969 bin TL satış fiyatına sahip olan model Eylül ayında toplamda 269 adet satıldı.

#7
Foto - Uygun fiyatlı otomobil Yudo 3 Türkiye'de

Yudo 3’ünde ülkemizde 700 bin ile 1 milyon TL arasında değişen bir satış fiyatına sahip olması bekleniyor. Konuyla ilgili geliş tarihi kurları ve değişen vergi dilimleri sebebiyle 300 bin TL gibi büyük bir makas ile tahminleri verebiliyoruz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…

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