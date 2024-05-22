  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
8
Uygulayanı servet sahibi yapan 5 önemli alışkanlık!

2024-05-22 15:22:42
Uygulayanı servet sahibi yapan 5 önemli alışkanlık!

Para yönetimi konusundaki bazı alışkanlıklar mali danışman Anthony Carlton’a göre tüm zengin müşterileri tarafından paylaşılıyor. Carlton bu alışkanlıkların servet üretmeyle yakından ilişkili olduğunu belirtiyor Servet inşa etmek bireylerin sahip olduğu meslekle çok az ilişkilidir. Ünlü mali danışman Anthony Carlton birlikte çalıştığı varlıklı müşterilerinin birçoğunun üniversite eğitimini yarıda bırakanlardan, öğretmenlerden ve mütevazı hayatlar süren alçakgönüllü profesyonellerden oluştuğunu belirtiyor. Ancak söz konusu isimlerin banka hesaplarına bakıldığında bazı şeyleri doğru yaptıkları açıkça görülüyor. Kafa karıştırıcı olan bir diğer konuysa normal şartlarda zengin olabileceği tahmin edilen doktorların, avukatların ve yöneticilerin para harcama ve yönetme konusunda daha başarısız bir performans göstermeleri. Zira Carlton’a göre bu tür mesleklerdeki birçok kişi aynı konumda oldukları kişilerle gereksiz bir rekabete girerek kendilerini borç batağında buluyor. Peki servet inşa etmenin sırrı nerede yatıyor? Mali danışmana göre sır alışkanlıklarda saklı. Carlton en zengin müşterilerinin sahip olduğu beş para yönetimi alışkanlığına dikkat çekti.

#1
Foto - Uygulayanı servet sahibi yapan 5 önemli alışkanlık!

1. Kesin finansal hedefler koyarlar Doğru kafa yapısına sahip olmak oldukça güçlü bir silahtır. Neyi ne zaman istediğinizi biliyorsanız ve bunun ardında güçlü bir neden varsa zihniniz bu talebe karşı direnemiyor. Dolayısıyla eylemlerinizi optimize etmek için net bir hedef belirlemeniz gerekiyor. Carlton’ın en zengin müşterileri içinse hedef daha başlangıç noktasında belirleniyor. Ne istediklerine karar verdikten sonra ise eylemlerini hedefleriyle uyumlu hale getirerek tekrarlanabilir sistemler oluşturuyorlar. Bu sayede gerçek bir ilerleme kaydedebiliyorlar. Mali danışman bir dahaki sefere finansal bir hedef belirlediğinizde, örneğin bir ev için 50 bin dolarlık peşinat tasarruf etmek istediğinizde, bu hedefi belirlemekle kalmamanızı tavsiye ediyor. Zira bu hedefe ulaşmak için gerçekleştireceğiniz haftalık veya aylık eylem planlarını da ana hatlarıyla belirlemek gerekiyor. Bu sayede gelecekte bir ev satın alma olarak belirlediğiniz hedef yüksek getirili tasarruf hesaplarına ayda 1000 dolar aktarmak gibi küçük hedeflerle desteklenebilir.

#2
Foto - Uygulayanı servet sahibi yapan 5 önemli alışkanlık!

2. Her ay aralıksız yatırım yapıyorlar Yatırım yapmadan servet inşa etmek imkansızdır. Zenginler bunu bilir ve bu yüzden gelirlerini hisse senetleri veya gayrimenkul gibi getiri sağlayan varlıkları satın almak için kullanır. Servet sahibi olanlar borsa yatırımlarının doğru zamanı yakalamakla ilgili bir şey olmadığını da iyi biliyorlar. On yıl veya daha uzun bir zaman ufkuna sahip uzun vadeli yatırımcılar için ‘doğru zamanı yakalama’ telaşının aptalca bir telaş olduğu bilinir. Carlton en zengin müşterilerinin yatırım yapmanın borsada daha fazla zaman geçirmekle ilgili olduğunu bildiğini söylüyor. Zira servet sahipleri rastgele iniş çıkışlar arasında mükemmel bir anı yakalamaya çalışmak yerine aynı dolar miktarını belirli bir programla yatırıyor. Bu program da adeta bir saat gibi tıkır tıkır işliyor. Bu sayede zenginler yatırım yapmayı bir alışkanlık haline dönüştürüyor. Borsadaki en iyi performans gösteren günleri kaçırmıyorlar ve yıllarca bileşik getirinin nimetlerinden faydalanıyorlar. Söz konusu strateji aynı zamanda doğal maliyet ortalaması olarak da bilinir.

#3
Foto - Uygulayanı servet sahibi yapan 5 önemli alışkanlık!

3. Zor zamanlara hazırlıklılar Servet inşa etmek her ne kadar zor da olsa konu sadece bundan ibaret değildir. Zira bu servete tutunabilmek de önemlidir. Carlton en zengin müşterilerinin hiçbir şeyi şansa bırakmadığını belirtiyor. Bunun yerine yaşanabilecek kötü olaylara karşı önceden hazırlık yapıyorlar. İster bir sağlık sorunu olsun, isterse de piyasalardaki bir çöküş, pahalı bir tadilat veya ev hayvanının veteriner masrafları olsun beklenmedik durumlarda finansal yıkımlardan korunmanın da yollarını bulmak gerekiyor. Carlton müşterilerinin kullandığı en yaygın acil durum stratejilerini paylaştı: Altı aylık gelirlere eşdeğer bir acil durum birikimi oluşturulması Doğru sağlık sigortası planının araştırılması ve seçilmesi Maluliyet halinde gelirlerin korunması için sigorta yapılması Ailenin hayat sigortası ile korunması Miras paylaşımı ile aile mirasının korunması Servet birikimi planınızda ‘korunma’ unsuru yoksa beklenmedik bir gelişme yaşandığında finansal hedeflerinizin bir anda yok olması da mümkündür.

#4
Foto - Uygulayanı servet sahibi yapan 5 önemli alışkanlık!

4. Gelirlerini çeşitlendirirler Carlton güvenlik söz konusu olduğunda zengin müşterilerinin çeşitlendirmenin gücünü çok iyi anladığını da belirtiyor. Ancak bu çeşitlendirme sadece yatırımlar için değil gelirler için de geçerli. Maaş gibi tek bir gelir kaynağına bağlayanlar aynı zamanda finansal geleceklerini de bu gelirle sürdürmek zorundadırlar. Dolayısıyla bu maaşın kaybedilmesi halinde finansal bir çöküş yaşanması kaçınılmazdır. Ancak zenginler için bu geçerli değildir. Resesyon gibi sürpriz bir durum nedeniyle bir gelir akışlarını kaybederlerse fatura ödemelerine, emeklilik birikimlerine ve finansal hedeflerine devam edebilecekleri dört beş farklı daha kaynaktan gelir sağlarlar. Carlton müşterilerinin en yaygın ek gelir kaynaklarını şöyle sıraladı: Hisse senetleri, tahviller ve gayrimenkul gibi gelir getiren varlıklara sahip olmak Uzmanlıklarını bir danışmanlık veya koçluk işine dönüştürmek Yazılar, e-kitaplar ve kurslar aracılığıyla ölçeklendirilebilir ek işler oluşturmak Yatırım yapacak harika işletmeler bulmak için iş çevrelerinden faydalanmak

#5
Foto - Uygulayanı servet sahibi yapan 5 önemli alışkanlık!

5. Profesyonel yardım alırlar Zenginlerin sahip olduğu son ortak alışkanlık Carlton’a göre birçok kişi için sürpriz niteliği taşımıyor. Zira zenginler yardıma ihtiyaç duyduklarında veya kendi başlarına her şeye yetişmek için zaman bulamadıklarında profesyonellere yatırım yaparlar. Bu durum özellikle de bireysel mali durumları için geçerlidir. Yatırımlar, vergiler, sigorta ödemeleri ve önemli finansal kararlar gibi durumlarında kendi başlarına karar almazlar. Bunun yerine tüm parçaları göz önünde bulundurmak için mali danışmanlarla ortaklaşa çalışırlar ve bunun değerini bilirler. FINANSGUNDEM

#6
Foto - Uygulayanı servet sahibi yapan 5 önemli alışkanlık!

.

#7
Foto - Uygulayanı servet sahibi yapan 5 önemli alışkanlık!

.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
O kumpastan KÖZ çıktı! Fetö Türkiye’sinin İçişleri Bakanı! İşte detaylar

O kumpastan KÖZ çıktı! Fetö Türkiye’sinin İçişleri Bakanı! İşte detaylar
22 Mayıs 1955: Nene Hatun'un vefatı (Erzurum Zaferi Kahramanı)
Tarih

22 Mayıs 1955: Nene Hatun'un vefatı (Erzurum Zaferi Kahramanı)

Onlar; yaşadıkları döneme maddi manevi anlamda damga vurarak iz bırakıp gittiler. Bugün, Erzurum Zaferi Kahramanı Nene Hatun'u hayırla yâd e..
Fetövari kumpas soruşturmasında yeni gelişme
Gündem

Fetövari kumpas soruşturmasında yeni gelişme

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kumpas soruşturmasına ilişkin müfettiş raporunun tamamlandığını ve savcılığa teslim edildiğini bildirdi...
Haz-me-de-mi-yor-lar CHP yandaşı Ataklı Panikatak geçiriyor
Gündem

Haz-me-de-mi-yor-lar CHP yandaşı Ataklı Panikatak geçiriyor

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Amir Abdullahiyan'ın da içinde bulunduğu helikopterin Pazar günü düşmesinin ard..
Metin Külünk'ten kritik uyarı: Hükümetin aldığı bu karar halkı paniğe sevk edecek

Metin Külünk'ten kritik uyarı: Hükümetin aldığı bu karar halkı paniğe sevk edecek
Ali Rıza Demircan Hoca yazdı! Ali Erbaş'a yönelik 'Anıtkabir' eleştirilerine cevap
Gündem

Ali Rıza Demircan Hoca yazdı! Ali Erbaş'a yönelik 'Anıtkabir' eleştirilerine cevap

Ali Rıza Demircan Hoca, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a yönelik 'Anıtkabir' eleştirilerine cevap verdi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23