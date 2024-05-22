Uygulayanı servet sahibi yapan 5 önemli alışkanlık!

4. Gelirlerini çeşitlendirirler Carlton güvenlik söz konusu olduğunda zengin müşterilerinin çeşitlendirmenin gücünü çok iyi anladığını da belirtiyor. Ancak bu çeşitlendirme sadece yatırımlar için değil gelirler için de geçerli. Maaş gibi tek bir gelir kaynağına bağlayanlar aynı zamanda finansal geleceklerini de bu gelirle sürdürmek zorundadırlar. Dolayısıyla bu maaşın kaybedilmesi halinde finansal bir çöküş yaşanması kaçınılmazdır. Ancak zenginler için bu geçerli değildir. Resesyon gibi sürpriz bir durum nedeniyle bir gelir akışlarını kaybederlerse fatura ödemelerine, emeklilik birikimlerine ve finansal hedeflerine devam edebilecekleri dört beş farklı daha kaynaktan gelir sağlarlar. Carlton müşterilerinin en yaygın ek gelir kaynaklarını şöyle sıraladı: Hisse senetleri, tahviller ve gayrimenkul gibi gelir getiren varlıklara sahip olmak Uzmanlıklarını bir danışmanlık veya koçluk işine dönüştürmek Yazılar, e-kitaplar ve kurslar aracılığıyla ölçeklendirilebilir ek işler oluşturmak Yatırım yapacak harika işletmeler bulmak için iş çevrelerinden faydalanmak