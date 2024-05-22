2024-05-22 15:22:42 Uygulayanı servet sahibi yapan 5 önemli alışkanlık!
Para yönetimi konusundaki bazı alışkanlıklar mali danışman Anthony Carlton’a göre tüm zengin müşterileri tarafından paylaşılıyor. Carlton bu alışkanlıkların servet üretmeyle yakından ilişkili olduğunu belirtiyor Servet inşa etmek bireylerin sahip olduğu meslekle çok az ilişkilidir. Ünlü mali danışman Anthony Carlton birlikte çalıştığı varlıklı müşterilerinin birçoğunun üniversite eğitimini yarıda bırakanlardan, öğretmenlerden ve mütevazı hayatlar süren alçakgönüllü profesyonellerden oluştuğunu belirtiyor. Ancak söz konusu isimlerin banka hesaplarına bakıldığında bazı şeyleri doğru yaptıkları açıkça görülüyor. Kafa karıştırıcı olan bir diğer konuysa normal şartlarda zengin olabileceği tahmin edilen doktorların, avukatların ve yöneticilerin para harcama ve yönetme konusunda daha başarısız bir performans göstermeleri. Zira Carlton’a göre bu tür mesleklerdeki birçok kişi aynı konumda oldukları kişilerle gereksiz bir rekabete girerek kendilerini borç batağında buluyor. Peki servet inşa etmenin sırrı nerede yatıyor? Mali danışmana göre sır alışkanlıklarda saklı. Carlton en zengin müşterilerinin sahip olduğu beş para yönetimi alışkanlığına dikkat çekti.