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Utanmaz rezil! Kameraya yakalandı

2022-11-08 14:33:21
Utanmaz rezil! Kameraya yakalandı

Bursa'da otomobille gelen hırsız, motosikleti çalarken kameraya saniye saniye yansıdı.

#1
Foto - Utanmaz rezil! Kameraya yakalandı

Olay, İnegöl ilçesi Mahmudiye mahallesi 18. Mobilya Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile sokağa gelen 2 şüpheliden biri araçtan inip, motosikletin yanına yaklaştı.

#2
Foto - Utanmaz rezil! Kameraya yakalandı

Dakikalar sonra Ö.A.'ya ait motosikleti çalıştıran şüpheli, hızla kaçarak kayıplara karıştı. Otomobille bekleyen kişi de, motosikletin çalışmasıyla oradan uzaklaştı.

#3
Foto - Utanmaz rezil! Kameraya yakalandı

Yaşanan bu anlar ise işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis ekiplerinin olayla ilgili tahkikatı devam ediyor.

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