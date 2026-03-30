Üst segmentte yeni rakip! Škoda Peaq’in ilk detayları geldi! Elektrikli SUV’un yeni yıldızı!

Yeni Peaq, Škoda’nın “Modern Solid” tasarım dilinin en gelişmiş örneğini temsil ediyor. Aydınlatmalı siyah Tech-Deck ön yüz, ince dikey detaylar ve LED arka aydınlatma ile dikkat çekerken, 18 segmentli Matrix LED farlar tüm sürüş koşullarında yüksek görüş sunuyor. 19 inçten 21 inçe kadar uzanan aerodinamik jant seçenekleri ve toplam 10 farklı gövde rengi ile model, güçlü ve modern bir görünüm ortaya koyuyor. Škoda’nın yeni elektrikli amiral gemisi Peaq, içeride sunduğu geniş yaşam alanı ve konfor odaklı çözümleriyle dikkat çekiyor. Yaklaşık 3 metreye ulaşan aks aralığı sayesinde özellikle ikinci ve üçüncü sıradaki yolcular için sınıfının üzerinde diz ve baş mesafesi sunuluyor. Peaq, kullanıcı beklentilerine göre şekillendirilebilen beş farklı kabin tasarımıyla sunuluyor. Tüm kabin seçeneklerinde ambiyans aydınlatması ve Škoda logolu ısıtmalı çok fonksiyonlu direksiyon standart olarak sunuluyor. Sportline versiyonunda üç kollu direksiyon ve rejeneratif frenleme kulakçıkları yer alırken diğer versiyonlarda iki kollu direksiyon tasarımına yer veriliyor. Peaq’in kabininde sürdürülebilirlik de önemli bir yer tutuyor. Seçili versiyonlarda hayvansal içeriğe tamamen sahip olmayan malzemeler kullanılırken, araç genelinde 50 kilogramdan fazla geri dönüştürülmüş materyale yer veriliyor. Yeni Škoda Peaq, uzun yolculukları daha konforlu ve keyifli hale getiren yeni nesil teknolojilerle donatılıyor. Modelde sunulan opsiyonel Relax Paketi, sürüş sırasında kabin içini adeta bir dinlenme alanına dönüştürmeyi hedefliyor. Relax Paketi kapsamında AGR sertifikalı masaj fonksiyonlu koltuklar, elektrikli ayarlanabilir ergonomik ayak destekleri, ön koltuk başlıklarına entegre yastıklar ve katlanabilir masa gibi donanımlar yer alıyor. Sistemin merkezinde ise altı farklı mod sunan entegre bir “wellness” uygulaması bulunuyor. Bu modlar dinlenme, esneme ve yeniden enerji kazanma gibi farklı ihtiyaçlara göre ayarlanabiliyor. Uygulama aktif hale getirildiğinde, araç içi klima, ambiyans aydınlatması ve koltuk masaj fonksiyonları eş zamanlı olarak optimize edilerek bütüncül bir konfor deneyimi sunuluyor.