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Uşak'ta karısı tarafından bıçaklanan kişi öldü

2023-08-05 07:08:40
Uşak'ta karısı tarafından bıçaklanan kişi öldü

Uşak'ta karısı tarafından bıçakla yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.

#1
Foto - Uşak'ta karısı tarafından bıçaklanan kişi öldü

Fatih Mahallesi 5. Köksal Sokak'taki bir apartmanda ikamet eden E.A. (40) ile eşi Emrah A. (42) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

#2
Foto - Uşak'ta karısı tarafından bıçaklanan kişi öldü

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.A. kocası Emrah A'yı mutfaktan aldığı bıçakla yaraladı. İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Uşak'ta karısı tarafından bıçaklanan kişi öldü

Sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Emrah A, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Ekipler E.A'yı gözaltına aldı.

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