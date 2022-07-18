Ürün çok götüren yok! Yeşillik fiyatları dibe vurdu

Sevkiyat durdu, üretici kara kara düşünüyor Seyrekoğlu, ürünün bol olduğunu sadece pazarlamada sıkıntı yaşadıklarını belirterek, “Çünkü sevkiyat olmuyor. Sevkiyatçılarda, büyük komisyoncular, büyük market zincirleri nakliyenin maliyeti yüksek olduğu için aksamalar oldu. Gelmiyorlar, bu da fiyatlara yansıyor. Fiyatlarımız tabana düştü. Son iki ayın en düşük fiyatları diyelim. Ama işçimiz hazır, üretim hazır, kalite hazır, hepsi güzel. Ama satışlarımız düştü, şu an kara kara düşünüyor ne yapacağımızı” diye konuştu. Kışın 8-10 liradan satılan marulun mayıs ayında sezonun açılması ile birlikte 2 liranın altına düştüğünü belirten Seyrekoğu, “Bu fiyatlar zaten işçi giderini zor karşılıyor. Daha da düşme şansı yok. Yani o zaman işçilikten vazgeçeceğiz, tarlada bırakacağız. Bu şartlarda üretim çok zor. Yaklaşık 25 senedir ben bu işi yapıyorum. Ben böyle bir dengesiz bir sezon görmedim. Yapabildiğimiz kadar yapacağız. Ama nereye kadar onu da bilemiyoruz” ifadelerini kullandı.