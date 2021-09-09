Ürküten tabela! İstanbul'a o ilçelere koyuldu

"TESİSLERİN TSUNAMİ RAPORLARI ALMASI GEREKİYOR" ''Tsunami kıyıya, vatandaşa ve deniz yapılarına ciddi hasar verebilir. Buraların tsunamiye karşı ne kadar dayanıklı olduğu konusunda incelemeler yapılması gerekiyor. Hatta tesislerin tsunami raporları alması gerekiyor. Biz bu zamana kadar insanlara ancak tsunaminin varlığını kabul ettirebildik. Türkiye'de tsunami olabileceğinin varlığı yeni yeni oluşmaya başladı. Bu zamana kadar 'tsunami açık denizlerde olur, kapalı denizlerde olmaz' gibi bilgisiz, cahilce cümleler kuruldu. Ancak bu doğru değil. Marmara Denizi gibi iç denizlerde de tsunami olabilir.'' "TSUNAMİ DALGALARININ KIYIYA ERİŞME SÜRESİ 5 İLE 30 DAKİKA ARASI" Marmara Denizi için tsunami dalgaların kıyıya erişme süresi 5 ile 30 dakika arası olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ersoy, "İstanbul'da Küçükçekmece, Büyükçekmece, Bakırköy, Ataköy, kısmen Zeytinburnu ve Topkapı'ya yakın semtler tsunamiye yatkın yerler. Tsunami zaten kıyıdaki dar bir alanda bile etkili olsa bu tüm İstanbul kıyılarının tsunamiden etkileneceğini gösteriyor. Kıyıda uyarıcı tabelaların olmasını şiddetle onaylıyorum. Çünkü panik anında insanlar nereye kaçacağını bilemez. Ancak kişiler tsunami bölgesinde olduğunda nereye kaçacağını bilir" şeklinde konuştu. İBB'DEN AÇIKLAMA İBB'den yapılan açıklamada ise tabelalar ile depremden sonra tsunami tehdidiyle karşı karşıya kalabilecek, kalması muhtemel bu alanlardan vatandaşların uzaklaşmasını gerektiğini gösterildiği belirtildi.