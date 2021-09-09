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Ürküten tabela! İstanbul'a o ilçelere koyuldu

2021-09-09 13:39:13
Ürküten tabela! İstanbul'a o ilçelere koyuldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Marmara Denizi'ne kıyısı olan ilçelerde sahillere 'tsunami tahliye yolu' tabelaları koyuyor. Tabelalarda tsunami tehlikesinde izlenecek yol gösteriliyor.

#1
Foto - İstanbul'da tsunami riskini ise Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Deprem ve Tsunami Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy değerlendirdi.

İstanbul'da tsunami riskini ise Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Deprem ve Tsunami Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy değerlendirdi.

#2
Foto - ''MARMARA DENİZİ'NDE TSUNAMİ RİSKİ VAR'' Ersoy,

''MARMARA DENİZİ'NDE TSUNAMİ RİSKİ VAR'' Ersoy, "Marmara Denizi iç denizi olmasına rağmen tsunami riski var. Tsunami tarihsel dönemlerde de olmuştu. Bu nedenle Marmara Denizi kıyılarının tsunami açısından tehlikeli olduğunu söylemeliyim. Geçmişte Marmara Denizi 'inde meydana gelen depremler İstanbul ve çevresini hep etkilemiştir. Bu depremlerle birlikte tsunami gerçeğini de ifade etmek gerekiyor. Son 2 bin yıl içerisinde 30'un üzerinde tsunami var" dedi.

#3
Foto - TSUNAMİ DURUMUNDA NE YAPMALI? Prof. Dr. Ersoy,

TSUNAMİ DURUMUNDA NE YAPMALI? Prof. Dr. Ersoy, "Pasifik'teki dalga yüksekliği Türkiye'de görülmez. Bizde, tsunami dalga boyu birkaç metre olur. Yani 1 metrelik dalga Marmara kıyılarında, kıyıdan içeriye 50 metre bile girse sahildeki bütün otomobilleri ve insanları denize çekebilir. Çünkü bir otomobilin hacmiyle suyu karşılaştırdığımızda aynı hacimdeki su otomobili kıyıdan alır denizin içine çekebilir. Öyle bir durumda vatandaşların yükseğe doğru kaçması gerekiyor" diye konuştu.

#4
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"NASIL DAVRANACAĞIMIZI BİLİRSEK TSUNAMİDEN ZARAR GÖRMEYE BİLİRİZ" ''Tsunamide ilk dalga genellikle centilmen dalgadır. Bu dalga yıkıcı değildir, ardından gelen ikinci ve üçüncü dalga çok yıkıcı olabilir. Hem dalga geldiğinde, hem çekildiğinde kıyıda tahribat oluşabilir. Ama bizler nasıl davranacağımızı bilirsek tsunamiden zarar görmeye biliriz" diyen Ersoy, şöyle devam etti:

#5
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"TESİSLERİN TSUNAMİ RAPORLARI ALMASI GEREKİYOR" ''Tsunami kıyıya, vatandaşa ve deniz yapılarına ciddi hasar verebilir. Buraların tsunamiye karşı ne kadar dayanıklı olduğu konusunda incelemeler yapılması gerekiyor. Hatta tesislerin tsunami raporları alması gerekiyor. Biz bu zamana kadar insanlara ancak tsunaminin varlığını kabul ettirebildik. Türkiye'de tsunami olabileceğinin varlığı yeni yeni oluşmaya başladı. Bu zamana kadar 'tsunami açık denizlerde olur, kapalı denizlerde olmaz' gibi bilgisiz, cahilce cümleler kuruldu. Ancak bu doğru değil. Marmara Denizi gibi iç denizlerde de tsunami olabilir.'' "TSUNAMİ DALGALARININ KIYIYA ERİŞME SÜRESİ 5 İLE 30 DAKİKA ARASI" Marmara Denizi için tsunami dalgaların kıyıya erişme süresi 5 ile 30 dakika arası olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ersoy, "İstanbul'da Küçükçekmece, Büyükçekmece, Bakırköy, Ataköy, kısmen Zeytinburnu ve Topkapı'ya yakın semtler tsunamiye yatkın yerler. Tsunami zaten kıyıdaki dar bir alanda bile etkili olsa bu tüm İstanbul kıyılarının tsunamiden etkileneceğini gösteriyor. Kıyıda uyarıcı tabelaların olmasını şiddetle onaylıyorum. Çünkü panik anında insanlar nereye kaçacağını bilemez. Ancak kişiler tsunami bölgesinde olduğunda nereye kaçacağını bilir" şeklinde konuştu. İBB'DEN AÇIKLAMA İBB'den yapılan açıklamada ise tabelalar ile depremden sonra tsunami tehdidiyle karşı karşıya kalabilecek, kalması muhtemel bu alanlardan vatandaşların uzaklaşmasını gerektiğini gösterildiği belirtildi.

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